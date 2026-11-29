Marco Bezzecchi centra l’obiettivo del secondo posto finale nella classifica generale del Mondiale MotoGP 2026 ma non può ritenersi soddisfatto per la prestazione ed il risultato odierno conseguito presso il circuito Ricardo Tormo di Cheste. Dopo aver dominato la scena al sabato in qualifica e nella Sprint, il romagnolo dell’Aprilia non ha ritrovato le stesse sensazioni di ieri venendo superato nelle battute iniziali da Raul Fernandez e Marc Marquez e subendo poi anche il sorpasso della KTM di Pedro Acosta.

Quarta piazza deludente dunque per il Bez, che ha analizzato così l’ultima gara dell’anno: “Direi che mi aspettavo qualcosa di più, ma fin dai primi giri ho capito subito che oggi ero in difficoltà con l’anteriore. Mi è dispiaciuto da una parte, ma l’obiettivo primario era conquistare il titolo Costruttori, perché la mia squadra e tutto l’azienda a Noale se lo meritavano. Poi c’era da conquistare il secondo posto nel campionato e ce l’abbiamo fatta. Direi bene, quindi cerchiamo di resettare un po’ e di ripartire carichi martedì“.

“Sono contento da una parte, ovviamente ho fatto il mio massimo. Chiaramente, da una parte è ovvio che dopo un weekend così speravo di fare qualcosa di più. Però da subito, come ho detto prima, ho capito che avrei faticato soprattutto con il davanti e quindi ho cercato di portare a casa il massimo. Ho provato un attacco un po’ alle disperata su Marquez, ma sapevo che ne avevo un po’ di meno, quindi era un po’ l’ultima spiaggia diciamo. Noi vogliamo sempre di più, però fino alla fine oggi penso che questo fosse il massimo che potevo portare a casa“, dichiara il nativo di Rimini alla stampa (fonte: Motorsport.com).

Sul motivo delle difficoltà odierne: “Anche a me piacerebbe saperlo, però al primo giro subito ho sentito qualche difficoltà, soprattutto negli inserimenti, e da lì ho iniziato ad essere un po’ restio, perché comunque avevo avuto qualche percezione che se avessi provato a fare qualcosa di più, forse non sarebbe andata come avrei voluto. Poi ho cercato durante la gara di avere sempre un po’ più fiducia, però è una cosa che alla fine fai fatica a controllare. Sono contento da una parte del lavoro che abbiamo fatto, non sono contentissimo delle mie sensazioni oggi, però non posso fare altro che complimentarmi con la mia squadra e ringraziarli perché hanno fatto un lavoro incredibile. Mi ringrazio un po’ anche da solo, ma non troppo perché non mi piace farlo, e cerchiamo di metterci tutto l’impegno possibile a partire da martedì per fare un altro anno importante“.

Sul fatto di chiudere la stagione da vice-campione del mondo: “Non mi fa nessun effetto arrivare secondo, però sono contento perché è sempre meglio che terzo – scherza l’azzurro, che poi ha commentato l’arrivo dell’amico Francesco Bagnaia nel team ufficiale Aprilia verso il 2027 – Non mi cambia tanto. Ovviamente sono contento per Pecco, sono contento per tutta l’Aprilia in generale perché ha fatto questa bella squadra, però alla fine io guardo il mio e cerco di concentrarmi su me stesso, quindi da martedì si inizia“.