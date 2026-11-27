Va ufficialmente in archivio a Valencia una delle sessioni di prove libere più importanti della storia della MotoGP, che verrà ricordata in futuro non tanto per il miglior tempo firmato da Marco Bezzecchi quanto per il clamoroso annuncio del ritiro di Marc Marquez, che disputerà questo weekend al circuito Ricardo Tormo l’ultima gara della sua carriera.

Cinque giorni dopo aver conquistato a Portimao il decimo titolo iridato (l’ottavo in top class, eguagliando il record di Giacomo Agostini), il fuoriclasse catalano della Ducati ha comunicato la sua decisione di abbandonare il motociclismo agonistico subito prima di scendere in pista per la FP1 con una serie di cartelli scritti a mano in cui ringraziava tutti per questa incredibile avventura ed in cui rivelava che questo sarebbe stato il suo ultimo Gran Premio in MotoGP.

Una notizia che ha lasciato tutti di stucco, anche alcuni dei suoi avversari (tra cui Jorge Martin), poi però è arrivato il momento di scendere in pista e cominciare il programma di lavoro del venerdì. Marco Bezzecchi, che ha girato con le stesse gomme per tutto il turno come gli altri, è stato il più veloce del lotto con la sua Aprilia in 1’30″681 precedendo di soli 10 millesimi proprio la Ducati di Marc Marquez.

Distacchi minimi anche per l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez (terzo a 112 millesimi) e per le Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e Alex Marquez, rispettivamente quarto a 0.120 e quinto a 0.139, ma è partito forte anche il solito Pedro Acosta con la KTM ufficiale in sesta piazza a 187 millesimi dalla vetta. Completano la top10 Johann Zarco su Honda, Fabio Di Giannantonio su Ducati, Jorge Martin e Ai Ogura su Aprilia.

CLASSIFICA FP1 GP VALENCIA MOTOGP 2026

1. Marco BEZZECCHI (Aprilia) 1:30.681

2. Marc MARQUEZ (Ducati) +0.010

3. Raul FERNANDEZ (Aprilia) +0.112

4. Fermin ALDEGUER (Ducati) +0.120

5. Alex MARQUEZ (Ducati) +0.139

6. Pedro ACOSTA (KTM) +0.187

7. Johann ZARCO (Honda) +0.329

8. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati) +0.347

9. Jorge MARTIN (Aprilia) +0.504

10. Ai OGURA (Aprilia) +0.513

11. Fabio QUARTARARO (Yamaha) +0.604

12. Pol ESPARGARO (KTM) +0.606

13. Luca MARINI (Honda) +0.626

14. Jack MILLER (Yamaha) +0.694

15. Augusto FERNANDEZ (Yamaha) +0.790

16. Diogo MOREIRA (Honda) +0.852

17. Enea BASTIANINI (KTM) +0.918

18. Joan MIR (Honda) +0.983

19. Brad BINDER (KTM) +1.073

20. Iker LECUONA (Ducati) +1.183

21. Alex RINS (Yamaha) +1.440

22. Franco MORBIDELLI (Ducati) +1.588