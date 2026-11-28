Marco Bezzecchi tira fuori dal cilindro uno dei giri più impressionanti dell’intera stagione e domina le qualifiche del Gran Premio di Valencia, ultimo round del Mondiale MotoGP 2026. Il romagnolo dell’Aprilia ottiene così la ventesima pole position della carriera nel Motomondiale, di cui ben sedici ottenute nella classe regina e sette quest’anno.

Dopo un primo time-attack convincente ma ancora imperfetto, il Bez ha messo assieme tutti i settori nel primo giro veloce del secondo run in Q2 abbassando di oltre sei decimi il record della pista siglato ieri da Marc Marquez e fissando il nuovo limite in 1’27″844, con un margine enorme di quasi mezzo secondo sul rivale spagnolo della Ducati nella classifica odierna.

Marc, che ha annunciato il ritiro dalle competizioni e sta vivendo l’ultimo weekend di gara della carriera in MotoGP dopo aver conquistato il decimo titolo, scatterà dalla seconda casella della griglia precedendo l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez (terzo a 0.589). In seconda fila troviamo nell’ordine Alex Marquez (quarto a 0.736) con la Ducati Gresini, Jorge Martin (quinto a 0.795 dal compagno di squadra) con l’Aprilia ufficiale e Fabio Di Giannantonio (sesto a 0.851) con la Ducati VR46.

Eliminati in Q1 gli altri azzurri Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Luca Marini (Honda), relegati in 17ma e 19ma sulla griglia di partenza.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP VALENCIA MOTOGP 2026

1. Marco BEZZECCHI (Aprilia) 1:27.844

2. Marc MARQUEZ (Ducati) +0.463

3. Raul FERNANDEZ (Aprilia) +0.589

4. Alex MARQUEZ (Ducati) +0.736

5. Jorge MARTIN (Aprilia) +0.795

6. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati) +0.851

7. Enea BASTIANINI (KTM) +0.936

8. Pol ESPARGARO (KTM) +1.009

9. Fermin ALDEGUER (Ducati) +1.026

10. Pedro ACOSTA (KTM) +1.040

11. Ai OGURA (Aprilia) +1.306

12. Joan MIR (Honda) +1.572