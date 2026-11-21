Marco Bezzecchi completa un sabato perfetto a Portimao e vince per dispersione la Sprint del Gran Premio del Portogallo 2026, penultima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo aver conquistato in mattinata una magica pole position con il nuovo record della pista, il romagnolo dell’Aprilia ha ribadito la sua netta superiorità sul circuito lusitano centrato il primo successo dell’anno nelle manche su distanza ridotta.

Il Bez ha dominato da cima a fondo la Sprint odierna, contenendo il forcing iniziale dell’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez per poi fare il vuoto con il passare dei giri grazie ad un passo devastante anche nel momento in cui ha cominciato a piovigginare. Le gocce di pioggia cadute nel finale non hanno cambiato nulla per quanto riguarda le prime due posizioni, mentre si sono rivelate determinanti per l’assegnazione del titolo nella giornata di oggi.

Marc Marquez, terzo ed in controllo per tutta la Sprint, è scivolato infatti nel corso del penultimo giro dovendo rimandare almeno di 24 ore la festa per la conquista aritmetica del decimo sigillo iridato (l’ottavo in top class) della carriera. La caduta del ducatista catalano ha promosso in terza posizione suo fratello Alex, bravo ad imporsi nella volata di gruppo conclusiva davanti alla KTM di Pedro Acosta e all’Aprilia Factory di Jorge Martin.

Martinator ha lottato come un leone sin dalle prime curve, provando il tutto per tutto con delle manovre molto aggressive nel tentativo di tenere aperta almeno per un giorno in più la sua lotta mondiale, ma alla fine non è andato oltre il quinto posto confermando le problematiche riscontrate nelle libere ed in qualifica. Con ogni probabilità la sfida a tre per il titolo si concluderà ufficialmente domani, con Marquez che potrà accontentarsi di una nona piazza per chiudere i conti a prescindere dal risultato degli avversari.

In questo momento Marc Marquez conserva infatti saldamente la leadership della generale a due gare ed una Sprint dalla fine della stagione con un vantaggio di 55 punti su Martin, 62 su Bezzecchi, 116 su Acosta, 133 su Ogura, 146 su Di Giannantonio e 164 su Fernandez.

CLASSIFICA SPRINT GP PORTOGALLO MOTOGP 2026

1. Marco BEZZECCHI (Aprilia) 1:40.507

2. Raul FERNANDEZ (Aprilia) +8.378

3. Alex MARQUEZ (Ducati) +11.568

4. Pedro ACOSTA (KTM) +11.888

5. Jorge MARTIN (Aprilia) +12.058

6. Ai OGURA (Aprilia) +12.217

7. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati) +12.658

8. Fabio QUARTARARO (Yamaha) +18.392

9. Iker LECUONA (Ducati) +19.077

10. Jack MILLER (Yamaha) +19.467

11. Enea BASTIANINI (KTM) +21.898

12. Jake DIXON (Honda) +22.380

13. Pol ESPARGARO (KTM) +22.569

14. Alex RINS (Yamaha) +26.136

15. Luca MARINI (Honda) +27.065

16. Franco MORBIDELLI (Ducati) +1:35.992

17. Marc MARQUEZ (Ducati) 1 lap

18. Brad BINDER (KTM) 3 laps

19. Johann ZARCO (Honda) 4 laps

20. Fermin ALDEGUER (Ducati) 6 laps

21. Augusto FERNANDEZ (Yamaha) 8 laps

22. Diogo MOREIRA (Honda) 9 laps