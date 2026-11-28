GP Valencia
Marco Bezzecchi domina la Sprint di Valencia. Marquez penalizzato, Aprilia ipoteca il titolo costruttori
Dopo aver firmato una pole position stratosferica al mattino, Marco Bezzecchi completa un sabato da sogno al circuito Ricardo Tormo di Cheste vincendo per dispersione la Sprint del Gran Premio di Valencia 2026, ultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Seconda affermazione consecutiva nella manche breve per il romagnolo dell’Aprilia, che prima di Portimao non aveva mai trionfato quest’anno su distanza ridotta.
In contumacia di Marc Marquez, fuori dai giochi per aver dovuto scontare un doppio long lap penalty in seguito all’incredibile episodio avvenuto prima della partenza (procedura sospesa per un problema tecnico allo spegnimento dei semafori, con la Ducati GP26 dello spagnolo andata a fuoco), il Bez ha dominato da cima a fondo la Sprint Race valenciana dimostrando una netta superiorità a livello di passo.
Il nativo di Rimini ha preceduto al traguardo il compagno di squadra Jorge Martin, superandolo di un punto al secondo posto nel Mondiale piloti, mentre Aprilia può sorridere per un risultato corale (con anche la quarta piazza di Ai Ogura) che avvicina sensibilmente la casa di Noale alla conquista del titolo iridato costruttori, avendo allungato a +16 sulla Ducati prima dell’ultima gara.
Da segnalare l’ottima prestazione ed il bel terzo posto di Enea Bastianini con la KTM Tech3, oltre alla quinta posizione di Fabio Di Giannantonio sulla Ducati VR46. In classifica generale Marc Marquez conserva un margine di 33 punti su Bezzecchi, 34 su Martin, 121 su Acosta, 124 su Ogura, 136 su Di Giannantonio e 156 su Fernandez.
CLASSIFICA SPRINT GP VALENCIA MOTOGP 2026
1. Marco BEZZECCHI (Aprilia) 1:30.492
2. Jorge MARTIN (Aprilia) +2.924
3. Enea BASTIANINI (KTM) +3.759
4. Ai OGURA (Aprilia) +3.946
5. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati) +5.062
6. Alex MARQUEZ (Ducati) +5.375
7. Pedro ACOSTA (KTM) +8.030
8. Brad BINDER (KTM) +9.404
9. Pol ESPARGARO (KTM) +10.664
10. Joan MIR (Honda) +11.365
11. Fabio QUARTARARO (Yamaha) +11.959
12. Diogo MOREIRA (Honda) +12.534
13. Marc MARQUEZ (Ducati) +12.697
14. Luca MARINI (Honda) +13.081
15. Johann ZARCO (Honda) +13.210
16. Jack MILLER (Yamaha) +15.026
17. Alex RINS (Yamaha) +15.158
18. Iker LECUONA (Ducati) +15.401
19. Franco MORBIDELLI (Ducati) +18.456
20. Augusto FERNANDEZ (Yamaha) +22.645
21. Raul FERNANDEZ (Aprilia) +22.753
22. Fermin ALDEGUER (Ducati) 3 laps