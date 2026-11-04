MotoGP, Marco Bezzecchi: “Continuo a credere nel Mondiale, devo provarci fino alla fine”

Diminuiscono gara dopo gara le residue speranze iridate di Marco Bezzecchi, sprofondato ormai a -67 dal leader della classifica generale Marc Marquez quando mancano solamente tre tappe alla fine del Mondiale MotoGP 2026. Il romagnolo dell’Aprilia si presenterà nei prossimi giorni a Lusail con l’obiettivo di tornare a vincere, approfittando così nel migliore dei modi di un eventuale passo falso del ducatista catalano per rimanere in lizza per il titolo almeno fino a Portimao.

“La gara lunga di domenica in Malesia non è stata facile, quindi la voglia di rifarmi è tanta. Sono contento di andare in Qatar, è una pista che mi piace molto. Cercheremo di fare un buon lavoro sin da subito, costruire un bel weekend e chiudere nel migliore dei modi prima di tornare in Europa“, il commento del Bez nella consueta preview pubblicata da Aprilia alla vigilia del weekend di gara.

Nel suo blog personale, il pilota italiano ha parlato anche della sua situazione nella corsa al titolo: “Per quanto riguarda il Mondiale, io continuo a crederci. Lo so che la situazione è complicata e che il distacco è importante. Ma se smettessi di crederci, che senso avrebbe andare alle gare? Finché c’è una possibilità, anche piccola, bisogna provarci. Al di là della classifica, voglio continuare a dare il massimo ogni volta che salgo sulla moto. Per me, per la squadra e per tutte le persone che lavorano ogni giorno per permetterci di essere competitivi“.

“Adesso si va in Qatar. Non so esattamente cosa aspettarmi. Spero di faticare un po’ meno rispetto a Sepang, ma se così non fosse continueremo a lavorare con lo stesso atteggiamento. Perché una cosa è sicura. La voglia non manca. Grazie a tutti i ragazzi della squadra, ad Aprilia e a tutte le persone che ci hanno sostenuto anche qui in Malesia. Non si molla niente. Ci vediamo in Qatar“, le parole del nativo di Rimini.