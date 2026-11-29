Marc Marquez vuole chiudere alla grande. Il dieci volte campione del mondo, infatti, ha messo a segno il miglior tempo al termine del warm-up del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Cheste, intitolato a Ricardo Tormo, abbiamo assistito ad un turno ben poco indicativo, dato che le temperature del mattino sono state particolarmente invernali con appena 9° per l’atmosfera e altrettanti sull’asfalto. In poche parole condizioni che non rivedremo oggi allo spegnimento dei semafori, quando sarà sicuramente più caldo.

Marc Marquez (Ducati Factory) che oggi gareggerà con una speciale livrea dorata sulla sua GP26 ha fatto fermare i cronometri sul miglior tempo ovvero un 1:30.214 con 172 millesimi di vantaggio sul connazionale Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) mentre in terza posizione conclude Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 347.

Quarto Marco Bezzecchi (Aprilia) a 495, senza dare mai la sensazione di forzare al massimo, quinto Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 577, mentre è sesto Jorge Martin (Aprilia) a 608. Settima posizione per Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a 783 millesimi dalla vetta, ottava per Pol Espargarò (Red Bull KTM Tech3) a 916, quindi nono Luca Marini (HRC Honda) a 970 con il brasiliano Diogo Moreira (LCR Honda) che completa la top10 a 991.

Chiude 14° Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 1.103 da Marquez, mentre non ha girato Fabio Quartararo (Yamaha). Non ha preso parte alla sessione, e non potrà nemmeno gareggiare oggi alle ore 14.00, Alex Marquez (Ducati Gresini). Lo spagnolo, infatti, è stato trasportato in ospedale per colpa di un broncospasmo, come ha comunicato il team Gresini.