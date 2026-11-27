Il graffio del Campione. Quasi all’ultimo istante utile Marc Marquez ha conquistato la prima posizione in occasione delle pre-qualifiche valide per il GP di Valencia, appuntamento finale del Motomondiale 2026 di MotoGP nonché capitolo conclusivo della carriera del Cabroncito che, questa mattina, ha annunciato il ritiro poco prima dell’inizio del primo turno.

La sessione è stata perlopiù caratterizzata dall’ottima prestazione offerta dall’Aprilia di Marco Bezzecchi, bravissimo a confermare il grande stato di forma arrivando a fermare il cronometro a 1:28.730, migliorando così sensibilmente quanto fatto nella FP1. All’ultimo giro lanciato però è arrivata la furia rossa in sella alla Ducati, capace di segnare 1:28.483 rifilando così uno scarto di 0.247 al “Bezz”.

Bene, per non dire benissimo anche le due Trackhouse, complice la seconda piazza di Ai Ogura, attardato di 0.291 rispetto al leader, e la quarta di Raul Fernandez a 0.308. In scia inoltre anche Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), il quale ha accusato un gap di 0.334.

Per trovare un secondo italiano in top 10 bisogna arrivare alla nona piazza, occupata per l’appunto dalla Pertamina Enduro VR46 di Fabio Di Giannantonio, rallentato da una caduta che lo ha inchiodato a 0.461 dalla vetta. Si è salvato inoltre Jorge Martin (Aprilia), decimo a 0.487. Sarà Q1 invece per gli altri azzurri, a cominciare da Enea Bastianini (KTM), tredicesimo a 0.842, passando per Luca Marini (Honda), diciottesimo a 1.139, e Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46), ventunesimo a 1.500.