GP Portogallo
MotoGP, Marc Marquez rimanda l’appuntamento con il titolo. Le combinazioni per il GP del Portogallo
Titolo iridato ipotecato per Marc Marquez al termine della gara lunga del GP del Qatar del Mondiale 2026 della MotoGP: lo spagnolo vanta 60 punti di vantaggio sul connazionale Jorge Martin e 74 sull’italiano Marco Bezzecchi, quando mancano alla conclusione della stagione appena due GP, in Portogallo ed a Valencia.
Nel complesso, dunque, mancano all’appello esattamente 74 punti: Marco Bezzecchi è ancora in corsa per l’aritmetica, ma dovrebbe vincere entrambe le Sprint ed entrambe le gare lunghe rimanenti e sperare che Marc Marquez non faccia più un punto.
In quel caso, a pari punti, l’italiano avrebbe la meglio vincendo 8 gare lunghe contro le 7 dello spagnolo, mentre Jorge Martin sarebbe terzo anche arrivando sempre secondo, finendo a -2 dalla testa, in terza posizione: lo scenario è altamente improbabile.
Se la combinazione aritmetica che tiene in corsa Bezzecchi è soltanto una, la matematica regala a Jorge Martin, invece, qualche piccola chance in più: lo spagnolo è a -60 dalla vetta, ma arrivare a pari punti con Marquez gli sarebbe sfavorevole, avendo vinto in stagione una sola gara lunga.
Martin, dunque, dovrebbe fare 61 punti in più rispetto a Marquez con 74 ancora a disposizione: anche in questo caso, viste soprattutto le condizioni fisiche dello spagnolo dell’Aprilia, l’eventualità appare abbastanza remota, e tenuta in vita da un calcolo puramente aritmetico.
La festa per Marc Marquez, dunque, potrebbe arrivare già nella Sprint del GP del Portogallo, in programma sabato 21 novembre: lo spagnolo dovrà guadagnare due punti nei confronti di Jorge Martin per fare festa già prima della gara lunga lusitana. Marquez andrebbe a +62 su Martin diventando così campione del mondo.
MARC MARQUEZ DIVENTA CAMPIONE DEL MONDO NELLA SPRINT DEL GP DEL PORTOGALLO SE…
- Guadagna 2 punti su Jorge Martin