MotoGP: Marc Marquez osservato speciale nel venerdì di Luisail, Martin punto interrogativo

Ci siamo. Tra poche ore si alzerà il sipario sul GP del Qatar, ventesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP in scena presso il tracciato di Lusail. Un fine settimana che, come sappiamo, è stato anticipato da molteplici polemiche causate dalla tensione tra Stati Uniti e Iran, fattore che per motivi di sicurezza ha visto alcune defezioni, tra tutte quella in toto della Scuderia Yamaha.

Nella classe Regina l’osservato speciale fin dalle prove libere sarà sempre lui: Marc Marquez che, data la situazione, potrà avere la possibilità per vincere il Campionato per la seconda volta consecutiva, nonché per la decima volta in carriera e l’ottava in MotoGP. Il cabroncito in forza alla Ducati attualmente vanta 44 punti di vantaggio su Jorge Martin (Aprilia) e ben 67 su Marco Bezzecchi (Aprilia). Per avere la certezza matematica, l’iberico dovrà assicurarsi in tutto 30 lunghezze sul connazionale e 7 sul romagnolo.

Uno scenario possibile, considerando che Martin, giudicato “fit” per la FP1, dovrà essere valutato turno per turno, e tutti gli acciacchi lasciano presagire un andamento molto complicato. Chi ha il dovere di rovinare la festa al detentore del titolo, o perlomeno a ritardarla il più possibile, è sicuramente il “Bezz” che proverà certamente fin da subito a far valere la propria forza.

Alla finestra, i soliti noti: dalla KTM di Pedro Acosta, intenzionato a chiudere la stagione in crescendo prima del grande salto in Ducati ufficiale nel prossimo anno, alla Pertamina Enduro VR46 di Fabio di Giannantonio. Attese inoltre le Trackhouse di Raul Fernandez (idoneo dopo il periodo di stop) e Ai Ogura, mentre non sarà della partita Alex Marquez (Gresini), che ha deciso di saltare un GP per operarsi.