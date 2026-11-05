MotoGP, Marc Marquez: “Lusail non è una delle mie piste preferite, a volte ho fatto tanta fatica qui”

Marc Marquez arriva a Lusail con a disposizione il primo match point per vincere il Mondiale MotoGP 2026 con due tappe d’anticipo. Il fenomeno catalano della Ducati si presenterà infatti al Gran Premio del Qatar con un vantaggio di 44 punti sullo spagnolo Jorge Martin e 67 sull’italiano Marco Bezzecchi, dopo aver affondato l’allungo forse definitivo nello scorso weekend di gara a Sepang.

“Il Qatar è una gran pista, ma non una delle mie preferite e in passato, in alcune occasioni, ho fatto davvero molta fatica qui. Lo scorso anno invece siamo stati davvero veloci e competitivi“, le sensazioni del 33enne di Cervere alla vigilia di un fine settimana che dovrebbe avvicinarlo ulteriormente alla conquista di uno storico decimo titolo iridato (l’ottavo in top class).

“In Malesia abbiamo gestito al meglio il weekend, soprattutto sabato dove era facile commettere errori. Qui non cambierà la strategia: lavoriamo giorno per giorno e puntiamo ad arrivare al massimo alla gara di domenica“, ha aggiunto Marc nella consueta preview pubblicata dalla Casa di Borgo Panigale in vista del terzultimo round del campionato.

La situazione di Marquez è piuttosto tranquilla in classifica generale, anche perché il suo primo inseguitore Martin sta provando a recuperare dall’infortunio rimediato a Phillip Island (frattura del radio) dopo aver dovuto rinunciare al Gran Premio della Malesia e sicuramente non potrà essere in condizioni ottimali.