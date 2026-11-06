MotoGP, Jorge Martin supera l’ultima visita medica in Qatar: sarà in pista nella FP1

Jorge Martin ha ricevuto il via libera dallo staff medico della MotoGP e potrà prendere parte alla prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2026, terzultimo appuntamento della stagione. Lo spagnolo dell’Aprilia ha ottenuto l’idoneità per scendere in pista a Lusail dopo l’ultima visita effettuata stamattina a due ore e mezza dall’inizio della FP1.

Il dottor Angel Charte ha testato una volta di più le condizioni fisiche del 28enne nativo di Madrid a ridosso del primo turno di prove libere del weekend, due settimane dopo l’incidente di Phillip Island che aveva provocato la frattura composta al radio del polso destro. Martin aveva già ricevuto il “fit” lo scorso weekend a Sepang, dovendo però alzare bandiera bianca prima delle qualifiche dopo aver effettuato qualche giro nelle libere.

“Sono qua per riprovare, per dare tutto. Ovviamente questi giorni non sono stati facili, abbiamo lavorato sulla mano e mi sento molto meglio. Sono ottimista a sensazione, poi non so come andrà in pista. Penso non sia un problema girare e poi vedremo se riesco a finire la gara. Alla fine l’obiettivo sarà questo“, aveva dichiarato ieri Martinator durante il media day in Qatar.

Il sogno mondiale è quasi sfumato per il portacolori dell’Aprilia, sprofondato a -44 dal leader della generale Marc Marquez: “Sono molto orgoglioso di arrivare a questo punto in lotta per il titolo, cosa impensabile l’anno scorso. Ovviamente il Mondiale adesso lo può vincere, o perdere, solo Marc. Ma io darò il massimo“.