Siamo pronti ormai per alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. E, come ben sappiamo, sarà un weekend di estrema importanza, dato che con molta probabilità Marc Marquez potrà finalmente festeggiare il suo decimo titolo iridato, l’ottavo nella classe regina.

Il Cabroncito sbarca nell’Algarve con un margine di vantaggio del tutto rassicurante in classifica generale sui più immediati inseguitori. Il portacolori del team Ducati, dopotutto, comanda la situazione con 431 punti contro i 371 di Jorge Martin ed i 357 di Marco Bezzecchi. Il duo dell’Aprilia, quindi, rimane l’unico ostacolo tra il nativo di Cervera ed il successo finale.

Come si presentano, quindi, i due piloti della Casa di Noale all’appuntamento lusitano? Jorge Martin si prepara per l’evento e, soprattutto, per le due ultime gare in Aprilia prima dell’addio: “Sono pronto per le ultime due settimane del campionato. Arrivo in Portogallo in una condizione fisica decisamente migliore e voglio dare il massimo insieme ad Aprilia e a tutto il mio team. Non vedo l’ora di correre a Portimão: è un tracciato che mi piace”. (Fonte: comunicato Aprilia.

Il commento di Marco Bezzecchi che, dopo la vittoria di Lusail, cercherà un altro risultato di prestigio in Portogallo: “Sono felice di tornare in Europa. Sarà bello rivedere tutti i nostri tifosi. Portimão è una pista bellissima e molto divertente da affrontare. Si tratta di due gare importanti; perciò, noi tutti – l’intero team e Aprilia – punteremo a lavorare al meglio per chiudere la stagione nel modo più positivo possibile.”