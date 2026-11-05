MotoGP: Jorge Martin è “fit” per il Qatar, ma non del tutto

Jorge Martin al GP del Qatar. Al momento lo spagnolo, che dopo l’incidente occorsogli a Phillip Island in Australia ha saltato l’appuntamento di Sepang in Malesia perdendo punti nella lotta al titolo con Marc Marquez, è stato dichiarato “Fit” ma non del tutto.

“Martinator” infatti potrà disputare la FP1 sul circuito di Lusail cercando poi di capire le sue condizioni fisiche e se l’equipe medica guidata dal dottor Angel Charte gli darà l’eventuale ok per correre in tutto il fine settimana, così come accordati a Raul Fernandez e Fermin Aldeguer.

Martin (dichiarato “Fit to rewiew” nella dicitura esatta, ndr) insegue Marquez con 44 punti di ritardo a tre appuntamenti dalla fine del MotoMondiale 2026.

In questo finale di stagione saranno diversi i piloti assenti: ormai tagliati fuori da ogni discorso, hanno preferito sistemare problemi che si portavano dietro da tempo. Da Alex Marquez (clavicola) a a Joan Mir (vista e vertigini): i due saranno rispettivamente sostituiti da Iker Lecuona e Jake Dixon.