Il Gran Premio di Valencia di MotoGP andrà in scena dal 27 al 29 novembre. La Sprint dell’ultimo atto dell’edizione 2026 del Motomondiale inizierà alle ore 15:00 italiane di sabato 28, mentre la Gara avrà luogo dalle ore 14:00 nostrane di domenica 29. Si correrà nell’abituale contesto conclusivo dell’autodromo di Cheste.

La pista non è particolarmente amata dai piloti, che la considerano lenta e tortuosa, priva di punti particolarmente stimolanti e piuttosto monotona. Viceversa, è un tracciato apprezzato dal pubblico in loco, poiché costruito come un autentico stadio. Da qualsiasi tribuna è possibile vedere l’intero giro. In effetti, si gareggia in un vero e proprio catino. Il fatto di essere l’epilogo della stagione, conferisce sovente un tono al contempo festoso e malinconico, in quanto tanti dicono addio ai propri team prima di cominciare una nuova avventura.

Ovviamente, non sempre si arriva con il titolo già assegnato. Da queste parti non sono mancati finali mozzafiato, nei quali il Mondiale era ancora in palio. Per esempio, il compianto Nicky Hayden ha raggiunto qui il punto più alto della sua carriera, laureandosi Campione nel 2006. Anche il primo trionfo di Marc Marquez si è concretizzato a Valencia (2013), ma non si può dimenticare la controversa affermazione di Jorge Lorenzo nel 2015. Cheste ha poi incoronato anche Joan Mir e Francesco Bagnaia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Valencia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP VALENCIA MOTOGP 2026

Venerdì 27 novembre (orari italiani)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 28 novembre (orari italiani)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 29 novembre (orari italiani)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

TV8 ORARI IN CHIARO GP VALENCIA MOTOGP

Sabato 28 novembre (Diretta)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 29 novembre (Differita)

Ore 14:00, Gara MOTO3

Ore 15:15, Gara MOTO2

Ore 17:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP VALENCIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now solo per gli abbonati // TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.