Il Gran Premio di Valencia porrà fine alla stagione 2026 della MotoGP. Domenica 29 novembre assisteremo alla festa finale di Marc Marquez e capiremo, se, festeggerà assieme alla Ducati la conquista del Mondiale costruttori, oppure se quest’ultimo alloro sarà appannaggio dell’Aprilia, che ha a disposizione la moto migliore, ma deve fronteggiare un fuoriclasse con pochi eguali nella storia del Motomondiale.

Teoricamente, la pista valenciana dovrebbe essere favorevole alla Desmosedici. Piccolo, tortuoso, ricco di ripartenze e di accelerazioni. Le RS-GP si possono difendere grazie alla loro maneggevolezza, ma le caratteristiche dell’autodromo spagnolo strizzano l’occhio alle GP26. Poi, ovviamente, la differenza potrà essere fatta dall’uomo – come Marquez ci ha insegnato negli ultimi mesi – e dalle circostanze, talvolta imprevedibili.

Per Aprilia, 9 punti di vantaggio non sono pochi. Significa che El Trueno de Cervera non potrà trainare da solo Ducati al titolo. Se anche dovesse vincere Sprint e Gran Premio, ai centauri di Noale sarebbe “sufficiente” piazzarsi immediatamente alle sue spalle per garantire alla loro azienda il titolo marche. D’altronde 37 sono i punti portati in dote dal back-to-back e 29 quelli generati da una doppia piazza d’onore.

Dunque, Ducati ha bisogno di qualcun altro, oltre al suo Messia. Per quanto visto sinora. Serve, per Borgo Panigale, il supporto degli incostanti Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, che il prossimo anno faranno squadra alla KTM. Se il fratello del GOAT e l’esuberante romano saranno in grado di esprimersi a livelli d’eccellenza, come talvolta sanno fare, allora ci sarà possibilità di ribaltare la situazione. Viceversa, festeggeranno a Noale.

Per il resto, non c’è molto in palio. Sì, la lotta tra Jorge Martin e Marco Bezzecchi per il ruolo di “vice” alle spalle del fuoriclasse assoluto. Da un lato, sarebbe giusto andasse all’italiano, perché è il più veloce. Dall’altro, sarebbe corretto fosse appannaggio del madrileno, perché più consistente. In realtà, si tratta di un dettaglio. In Aprilia si bada ad altro, ossia a fare quadrato. Portimao ha posto le basi per difendersi dallo spauracchio Marquez, ora bisogna difendere il fortino edificato.