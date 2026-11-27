Si sono chiuse le pre-qualifiche del GP di Valencia, andate in scena sul Circuit Ricardo Tormo, valide per il ventiduesimo ed ultimo atto del Mondiale 2026 della MotoGP: il migliore sulla pista spagnola è stato l’iberico Marc Marquez, primo in 1’28″483, che ha preceduto l’italiano Marco Bezzecchi, secondo a 0″247.

Terza piazza per il nipponico Ai Ogura, staccato di 0″291, mentre ottiene il pass per la Q2 anche lo spagnolo Raul Fernandez, quarto a 0″308, seguito dai connazionali Pedro Acosta, quinto a 0″334, ed Alex Marquez, sesto a 0″422.

Completano la top ten odierna ed evitano la Q1 anche gli altri spagnoli Pol Espargarò, settimo a 0″425, e Fermin Aldeguer, ottavo a 0″429, l’italiano Fabio Di Giannantonio, nono a 0″461, e lo spagnolo Jorge Martin, decimo a 0″487.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP VALENCIA 2026

1 93 Marc Marquez (Q2) Ducati (Ducati Lenovo Team) 1:28.483 27

2 72 Marco Bezzecchi (Q2) Aprilia (Aprilia Racing) 1:28.730 +0.247 27

3 79 Ai Ogura (Q2) Aprilia (SuperFile Trackhouse MotoGP) 1:28.774 +0.291 24

4 25 Raul Fernandez (Q2) Aprilia (SuperFile Trackhouse MotoGP) 1:28.791 +0.308 25

5 37 Pedro Acosta (Q2) KTM (Red Bull KTM Factory Racing) 1:28.817 +0.334 19

6 73 Alex Marquez (Q2) Ducati (BK8 Gresini Racing MotoGP) 1:28.905 +0.422 19

7 44 Pol Espargaro (Q2) KTM (Red Bull KTM Tech3) 1:28.908 +0.425 22

8 54 Fermin Aldeguer (Q2) Ducati (BK8 Gresini Racing MotoGP) 1:28.912 +0.429 25

9 49 Fabio Di Giannantonio (Q2) Ducati (Pertamina Enduro VR46) 1:28.944 +0.461 24

10 89 Jorge Martin (Q2) Aprilia (Aprilia Racing) 1:28.970 +0.487 27

11 5 Johann Zarco Honda (Castrol Honda LCR) 1:29.019 +0.536 23

12 20 Fabio Quartararo Yamaha (Monster Energy Yamaha MotoGP) 1:29.324 +0.841 27

13 23 Enea Bastianini KTM (Red Bull KTM Tech3) 1:29.325 +0.842 26

14 43 Jack Miller Yamaha (Prima Pramac Yamaha MotoGP) 1:29.349 +0.866 25

15 36 Joan Mir Honda (Honda HRC Castrol) 1:29.479 +0.996 25

16 11 Diogo Moreira Honda (Pro Honda LCR) 1:29.492 +1.009 22

17 33 Brad Binder KTM (Red Bull KTM Factory Racing) 1:29.582 +1.099 26

18 10 Luca Marini Honda (Honda HRC Castrol) 1:29.622 +1.139 23

19 27 Iker Lecuona Ducati (Ducati Lenovo Team) 1:29.750 +1.267 27

20 42 Alex Rins Yamaha (Monster Energy Yamaha MotoGP) 1:29.842 +1.359 21

21 21 Franco Morbidelli Ducati (Pertamina Enduro VR46) 1:29.983 +1.500 22

22 47 Augusto Fernandez Yamaha (Prima Pramac Yamaha MotoGP) 1:30.314 +1.831 27