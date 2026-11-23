Dopo aver messo in archivio il weekend del Gran Premio del Portogallo, non ci rimane che vivere il gran finale della stagione del Motomondiale 2026. Stiamo parlando del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del campionato. Si gareggerà, come tradizione sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo a Cheste per la tappa che chiuderà l’annata.

Siamo pronti per vivere l’ultimo impegno di un lunghissimo campionato che ha regalato grandi emozioni.. Un vero e proprio “rompete le righe” su uno dei circuiti meno spettacolari della stagione ma che, come sempre, racchiuderà in sé grandi emozioni, e non solo per le consegne dei tre titoli. Si tratta davvero di un momento di capitale importanza, dato che nella prossima stagione cambierà pressoché tutto. Le moto passeranno ai motori da 850 cc, l’aerodinamica sarà ridotta in maniera notevole, quindi ci saranno enormi cambiamenti nella line-up dei piloti.

In primo luogo Marc Marquez sarà raggiunto da Pedro Acosta nel team Ducati Ufficiale, quindi Pecco Bagnaia sarà il nuovo compagno di squadra di Marco Bezzecchi. Jorge Martin, invece, andrà in Yamaha assieme ad Ai Ogura, quindi Enea Bastianini e Raul Fernandez faranno coppia in Aprilia Trackhouse. Il team Ducati Gresini sarà composto da Joan Mir e Daniel Holgado, mentre il team Ducati Pertamina VR46 vedrà Fermin Aldeguer e Nicolò Bulega. Il team Honda HRC sarà composto da Diogo Moreira e Fabio Quartararo, quindi il team Honda LCR vedrà Johann Zarco e David Alonso. Passiamo al team Red Bull KTM che avrà Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, mentre il team Red Bull KTM Tech3 vedrà Luca Marini e Senna Agius.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio della Comunitat Valenciana sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione, mentre su Sky Sport 1 (201) vivremo i momenti più importanti del weekend. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP. Le gare domenicali, invece, saranno visibili in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it sarà disponibile la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno della MotoGP, quindi le tre gare.

PROGRAMMA GP VALENCIA MOTOMONDIALE 2026

Venerdì 27 dicembre

Ore 09.00-09.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 09.50-10.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15-13.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 14.05-14.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 15.00-16.00 Pre-qualifiche MotoGP

Sabato 28 novembre

Ore 08.40-09.10 Prove libere 2 Moto3

Ore 09.25-09.55 Prove libere 2 Moto2

Ore 10.10-10.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 10.50-11.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 11.15-11.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 12.45-13.00 Qualifiche 1 Moto3

Ore 13.10-13.25 Qualifiche 2 Moto3

Ore 13.40-13.55 Qualifiche 1 Moto2

Ore 14.05-14.20 Qualifiche 2 Moto2

Ore 15.00 Sprint Race MotoGP (13 giri)

Domenica 29 novembre

Ore 09.40-09.50 Warm-up MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 (20 giri)

Ore 12.15 Gara Moto2 (22 giri)

Ore 14.00 Gara MotoGP (27 giri)