La settantottesima edizione del Motomondiale vivrà il proprio epilogo con il Gran Premio della Comunità Valenciana, diventato ormai teatro abituale dell’ultima gara stagionale. L’autodromo edificato a Cheste, borgo di circa 8.000 anime situato poco distante da Valencia, ha difatti assunto in pianta stabile il ruolo di atto conclusivo.

L’appuntamento è nato nel 1999, anno in cui è stato completato il Circuito Ricardo Tormo, un autodromo ai tempi avveniristico, essendo concepito come uno stadio. La conformazione è estremamente apprezzata dagli spettatori, poiché è studiata per poter vedere qualsiasi curva da ogni tribuna dell’impianto. Una caratteristica sostanzialmente unica.

Il rovescio della medaglia è rappresentato dal lay-out, ritenuto tortuoso, banale e privo di spunti o di tratti caratteristici. Comunque sia, l’evento non è assolutamente in discussione. Sono 27 le gare iridate ospitate dall’impianto. Alle 26 edizioni del GP della Comunità Valenciana bisogna aggiungere il Gran Premio d’Europa del 2020, anno in cui si tenne un double-header.

GP VALENCIA – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie:

Jorge LORENZO e Dani PEDROSA (4)

Il maiorchino ha trionfato nel 2010, 2013, 2015, 2016.

Il catalano ha primeggiato nel 2007, 2009, 2012, 2017.

Piloti in attività con vittorie a Valencia:

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2019}

2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2021, 2023}

1 – MIR Joan (ESP) {2020}

1 – MORBIDELLI Franco (ITA) {2020}

1 – RINS Alex (ESP) {2022}

1 – BEZZECCHI Marco (ITA) {2025}

Italiani vincitori a Valencia:

ROSSI Valentino (2003, 2004)

MELANDRI Marco (2005)

DOVIZIOSO Andrea (2018)

MORBIDELLI Franco (2020)

BAGNAIA Francesco (2021, 2023)

BEZZECCHI Marco (2025)

Moto vincitrici a Valencia:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

10 – HONDA (2002, 2019)

8 – YAMAHA (1999, 2020)

5 – DUCATI (2006, 2023)

3 – SUZUKI (2001, 2022)

1 – APRILIA (2025)

Piloti vincitori con moto differenti:

ROSSI Valentino (Honda 1; Yamaha 1)

STONER Casey (Ducati 1; Honda 1)

Record di vittorie consecutive:

2 – ROSSI Valentino (2003, 2004)

2 – LORENZO Jorge (2015, 2016)

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

2025 – MARQUEZ Alex (Ducati)

Piloti in attività con pole position a Valencia:

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2013, 2017}

2 – MARTIN Jorge (ESP) {2021, 2022}

2 – VIÑALES Maverick (ESP) {2018, 2023}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2019}

1 – MORBIDELLI Franco (ITA) {2020}

1 – BEZZECCHI Marco (ITA) {2025}

CHESTE – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – ABRAHAM Karel (CZE)

2011 – PIRRO Michele (ITA)

2012 – MARQUEZ Marc (ESP)

2013 – TEROL Nicolas (ESP)

2014 – LÜTHI Thomas (SUI)

2015 – RABAT Tito (ESP)

2016 – ZARCO Johann (FRA)

2017 – OLIVEIRA Miguel (POR)

2018 – OLIVEIRA Miguel (POR)

2019 – BINDER Brad (RSA)

2020 – BEZZECCHI Marco (ITA) {GP Europa}

2020 – MARTIN Jorge (ESP)

2021 – FERNANDEZ Raul (ESP)

2022 – ACOSTA Pedro (ESP)

2023 – ALDEGUER Fermin (ESP)

2025 – GUEVARA Izan (ESP)

Miguel Oliveira è dunque l’unico ad aver bissato la propria affermazione. Gli spagnoli hanno vinto ben 8 volte, prendendo il largo in tempi recenti. I successi italiani sono, invece, 2 (Pirro nel 2011 e Bezzecchi nel 2020, seppur nel GP d’Europa).

CHESTE – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – KENT Danny (GBR)

2013 – VIÑALES Maverick (ESP)

2014 – MILLER Jack (AUS)

2015 – OLIVEIRA Miguel (POR)

2016 – BINDER Brad (RSA)

2017 – MARTIN Jorge (ESP)

2018 – ÖNCÜ Can (TUR)

2019 – GARCIA Sergio (ESP)

2020 – FERNANDEZ Raul (ESP) {Europa}

2020 – ARBOLINO Tony (ITA)

2021 – ARTIGAS Xavier (ESP)

2022 – GUEVARA Izan (ESP)

2023 – SASAKI Ayumu (JPN)

2025 – FERNANDEZ Adrian (ESP)

Deve ancora nascere il centauro capace di imporsi più di una volta. Non sorprende la supremazia spagnola (7 hurrà), mentre l’Italia ha festeggiato solamente nel 2020 con Tony Arbolino.