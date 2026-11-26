Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario sul Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Motomondiale 2026. Si gareggerà, come tradizione sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo a Cheste per la tappa che chiuderà l’annata e che prenderà il via nella giornata di domani.

Quale sarà il programma del weekend? Nella giornata di domani, venerdì 27 novembre, si inizierà alle ore 09.00 con la FP1 della Moto3 che precederà quella della Moto2 alle ore 09.50 e quella della MotoGP. A partire dalle ore 13.15, invece, sarà la volta delle pre-qualifiche, con la classe regina alle ore 15.00. Sabato 28 novembre si inizierà alle ore 08.40 con le FP2, quella della MotoGP sarà alle ore 10.10 e anticiperà le qualifiche che prenderanno il via alle ore 10.50 con la Q!. La Moto3 andrà in scena alle ore 12.45, mentre quelle della Moto2 scatteranno alle ore 13.40.

Il piatto forte di sabato 28 novembre sarà, ovviamente, la Sprint Race delle ore 15.00. Passando a domenica 29 novembre vivremo le tre gare. Gli orari saranno quelli canonici. Alle ore 11.00 si inizierà con la classe più leggera, quindi alle ore 12.15 si passerà alla classe mediana, mentre alle ore 14.00 si chiuderà la stagione con la gara della classe regina. Tutto, però, ruoterà attorno alla Moto2, l’unica a dover ancora assegnare il titolo. Manuel Gonzalez comanda con 4.5 punti di vantaggio su Izan Guevara. Sarà davvero un finale emozionante a Valencia!

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio della Comunitat Valenciana sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione, mentre su Sky Sport 1 (201) vivremo i momenti più importanti del weekend. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP. Le gare domenicali, invece, saranno visibili in differita: Moto3 alle 14.00, Moto2 alle 15.15, MotoGP alle 17.00. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it sarà disponibile la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno della MotoGP, quindi le tre gare.

PROGRAMMA GP VALENCIA MOTOMONDIALE 2026

Venerdì 27 dicembre

Ore 09.00-09.35 Prove libere 1 Moto3 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 09.50-10.30 Prove libere 1 Moto2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 13.15-13.50 Pre-qualifiche Moto3 – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.05-14.45 Pre-qualifiche Moto2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00-16.00 Pre-qualifiche MotoGP – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Sabato 28 novembre

Ore 08.40-09.10 Prove libere 2 Moto3 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 09.25-09.55 Prove libere 2 Moto2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 10.10-10.40 Prove libere 2 MotoGP – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 10.50-11.05 Qualifiche 1 MotoGP – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 11.15-11.30 Qualifiche 2 MotoGP – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 12.45-13.00 Qualifiche 1 Moto3 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 13.10-13.25 Qualifiche 2 Moto3 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 13.40-13.55 Qualifiche 1 Moto2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 14.05-14.20 Qualifiche 2 Moto2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 15.00 Sprint Race MotoGP (13 giri) – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Domenica 29 novembre

Ore 09.40-09.50 Warm-up MotoGP – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 11.00 Gara Moto3 (20 giri) – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201), differita su TV8 alle ore 14.00

Ore 12.15 Gara Moto2 (22 giri) – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201), differita su TV8 alle ore 15.15

Ore 14.00 Gara MotoGP (27 giri) – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201), differita su TV8 alle ore 17.00