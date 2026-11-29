Alle ore 14:00 di quest’oggi, domenica 29 novembre, calerà il sipario sull’edizione 2026 del Motomondiale. Il Gran Premio della Comunità Valenciana rappresenterà l’ultimo atto di una stagione di MotoGP in cui abbiamo visto l’uomo Marc Marquez fare la differenza sul mezzo meccanico Aprilia, imponendosi nonostante una Ducati complessivamente inferiore alla concorrente diretta.

Signore e signori, oggi si rende omaggio al più grande motociclista di tutti i tempi, il migliore anche nell’addio. Perché ha scelto di chiudere all’apice, da Campione del Mondo. Imbattuto e, nella realtà dei fatti, imbattibile, almeno da questa generazione di piloti, fra i quali nessuno è alla sua altezza. Lui non arriva ai 170 centimetri di altezza fisica, ma è un gigante dal punto di vista del talento e dell’intelligenza.

Non trascina una carriera per le lunghe, non conosce declino, non si prende il rischio di dover addio a causa di un incidente traumatico. Se ne va, ai suoi termini e alle sue condizioni, da numero uno indiscusso. Se ne va all’apogeo, Marc Marquez. Qualunque sia l’epilogo di questa stagione, già viene il magone e ci si commuove, per la grandezza di quanto compiuto in questo 2026, al termine del quale si è guadagnato il ruolo di GOAT più con la forza di volontà che con tutto il resto.

“Annamo Libano, è questo er momento de ritirarse. Questo. Quanno se vince” insegnava “Il Freddo” nella serie TV capolavoro Romanzo Criminale. Marquez, a differenza del Libanese, ha avuto il coraggio di appendere il casco al chiodo prima di diventarne schiavo, prima di diventare la caricatura di sé stesso o peggio ancora di doversi arrendere all’evidenza dei fatti da un letto d’ospedale. Chiudere oggi, da Campione, è il suo capolavoro definitivo.

Dunque, godiamoci questo ultimo ballo del Tuono di Cervera, consci che uno così forse non lo rivedremo mai più. Potrebbe essere stato “L’Ultimo dei Mohicani”, ossia l’ultimo grandissimo talento del Motociclismo. L’ultimo ad avere sviluppato determinate abilità nella guida delle moto che, chi è venuto dopo di lui, non ha. Perché sono cambiate le classi formative e il livello si è standardizzato, abbassato.

Indipendentemente da ciò, il talento bisogna averlo e l’intelligenza anche. È stato il pilota perfetto, Marc Marquez. Il non plus ultra, il centauro definitivo. Come Ayrton Senna ha rappresentato il culmine umano in F1, il catalano lo è stato nella MotoGP. Oggi, questo prodigio, saluta tutti e chiude, letteralmente, un’epoca. Da domani comincia una nuova MotoGP, quella del d.M.M., il “dopo Marc Marquez”.