Alle ore 15:00 odierne prenderà il via la Sprint del Gran Premio di Valencia, atto conclusivo del Mondiale di MotoGP 2026. La griglia di partenza sarà stabilita tramite la sessione di qualifica che avrà luogo dalle ore 10:50 e sarà l’ultima volta in cui lo schieramento della gara dimezzata e del GP domenicale sarà identico, prima del cambiamento di regole previsto per il 2027.

Il tema principale della Sprint è rappresentato dalla lotta per il Mondiale costruttori fra Aprilia e Ducati. La Casa di Noale ha picchiato duro a Portimao, ribaltando la situazione rispetto alla concorrente diretta. Ora, Aprilia ha un vantaggio di 9 lunghezze sulla rivale di Borgo Panigale. Non si tratta di un semplice dettaglio, in quanto questo implica come Ducati non possa fare affidamento solo su Marquez per imporsi.

Difatti, se anche El Trueno de Cervera dovesse primeggiare sia oggi che domani, potrebbe – da solo – recuperare solo 8 punti per la propria azienda. Se una Aprilia dovesse piazzarsi immediatamente alle sue spalle, allora difenderebbe con successo la leadership nella graduatoria riservata ai costruttori, conquistando quello che rappresenterebbe un titolo storico per chi non se ne è mai fregiato.

Ducati ha dunque bisogno che qualcuno dei suoi piloti possa supportare il fuoriclasse catalano, esprimendosi a livelli d’eccellenza e dandogli manforte. In tal senso, si guarda soprattutto ad Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, i quali stanno per disputare l’ultima gara in sella a una moto di Borgo Panigale prima di trasferirsi alla Ktm. Essere determinati per la conquista del titolo costruttori sarebbe un bel regalo d’addio.

Per il resto, è doveroso segnalare anche la sfida tra Jorge Martin e Marco Bezzecchi per il platonico ruolo di vice-campione del Mondo. I due centauri del Factory Team Aprilia sono sostanzialmente appaiati. Indi per cui, Valencia rappresenterà una sorta di “spareggio”nel testa a testa per passare agli annali come il secondo classificato di una stagione nella quale Marc Marquez ha compiuto la più grande impresa della sua carriera. Comunque, la supremazia interna può essere motivo di prestigio e orgoglio personali.