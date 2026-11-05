MotoGP, GP Qatar 2026 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Il Gran Premio di Qatar di MotoGP andrà in scena dal 6 all’8 novembre. La Sprint del terz’ultimo atto dell’edizione 2026 del Motomondiale inizierà alle ore 17:00 italiane di sabato 7, mentre la Gara avrà luogo dalle ore 17:00 nostrane di domenica 8. Si correrà nel contesto dell’autodromo di Lusail, ben conosciuto da piloti e ingegneri.

In realtà, il Gran Premio del Qatar avrebbe dovuto disputarsi ad aprile. Tuttavia, l’appuntamento è stato rinviato a causa della crisi dello Stretto di Hormuz, che imperversava proprio nelle settimane in cui era in programma l’evento nel ricco emirato del Golfo Persico. La MotoGP ha preso tempo e modificato il proprio calendario, facendo slittare di una settimana gli ultimi due appuntamenti europei, allo scopo di trovare spazio per il recupero.

Una delle peculiarità del GP di Qatar è quella di disputarsi in notturna. Non è sempre stato così, poiché nel 2004 si gareggiava con la luce naturale. La novità assoluta è cominciata nel 2008 e, a oggi, quello di Lusail è l’unico evento a corrersi con luce artificiale. Il circuito permette di assistere a gare emozionanti, poiché venne progettato pensando specificatamente alle moto. Difficile annoiarsi, da queste parti!.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Qatar 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); ma eccezionalmente anche gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP QATAR MOTOGP 2026

Venerdì 6 novembre (orari italiani)

Ore 11:00-11:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 11:50-12:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 12:45-13:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 15:15-15:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 16:05-16:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 17:00-18:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 7 novembre (orari italiani)

Ore 10:30-11:00, Moto3, Prove libere (II)

Ore 11:15-11:45, Moto2, Prove libere (II)

Ore 12:00-12:30, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 12:40-12:55, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 13:05-13:20, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 14:50-15:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 15:15-15:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 15:45-16:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 16:10-16:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 17:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 8 novembre (orari italiani)

Ore 12:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 14:00, Gara MOTO3

Ore 15:15, Gara MOTO2

Ore 17:00, GRAN PREMIO MOTOGP

TV8 ORARI IN CHIARO GP QATAR MOTOGP

Sabato 7 novembre (Diretta)

Ore 14:45-15:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 15:10-15:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 15:40-15:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 16:05-16:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 17:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 8 novembre (Diretta)

Ore 14:00, Gara MOTO3

Ore 15:15, Gara MOTO2

Ore 17:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP QATAR MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma non le qualifiche, vista la contemporaneità con il rugby.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now solo per gli abbonati // TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.