MotoGP, GP Qatar 2026: risultati e classifica pre-qualifiche. Di Giannantonio svetta, Bezzecchi in scia a Marquez

Fabio Di Giannantonio ha firmato il miglior tempo nelle prove libere del GP del Qatar 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Lusail. Il pilota della Ducati VR46 ha stampato un perentorio 1:50.406 ed è riuscito a precedere Marc Marquez di 142 millesimi nelle pre-qualifiche che hanno determinato i dodici piloti ammessi di diritto al Q2.

Il leader del Mondiale si è acceso nel finale della sessione ed è riuscito a mettere la testa davanti a Marco Bezzecchi (terzo a 0.260 con la Aprilia) e al compagno di scuderia Francesco Bagnaia (quarto a 0.386), mentre Raul Fernandez completa la top-5. Jorge Martin sta stringendo i denti per tenere aperta la lotta per il titolo iridato ed è settimo a 0.635 dalla vetta con la Aprilia, alle spalle di Enea Bastianini.

Hanno staccato il biglietto per il Q2 delle qualifiche anche Johann Zarco, Ai Ogura, Brad Binder, Firmin Aldeguer e Franco Morbidelli. Di seguito la classifica e i risultati delle prove del GP del Qatar 2026, tappa del Mondiale MotoGP 2026.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP QATAR MOTOGP 2026

1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’50.406 16 18 349.5

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’50.548 16 17 0.142 0.142 352.9

3 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’50.666 19 20 0.260 0.118 352.9

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’50.792 18 20 0.386 0.126 354.0

5 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’51.014 19 20 0.608 0.222 343.9

6 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’51.024 17 19 0.618 0.010 349.5

7 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’51.041 18 19 0.635 0.017 355.2

8 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’51.301 18 18 0.895 0.260 352.9

9 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’51.318 17 19 0.912 0.017 348.3

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’51.409 20 21 1.003 0.091 355.2

11 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’51.447 16 18 1.041 0.038 346.1

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’51.484 19 20 1.078 0.037 346.1

13 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’51.548 19 20 1.142 0.064 354.0

14 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’51.575 21 22 1.169 0.027 355.2

15 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’51.653 21 22 1.247 0.078 348.3

16 27 Iker LECUONA SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’51.730 18 20 1.324 0.077 354.0

17 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’52.192 18 19 1.786 0.462 355.2

18 96 Jake DIXON GBR Honda HRC Castrol HONDA 1’52.393 19 19 1.987 0.201 349.5