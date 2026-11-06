MotoGP, GP Qatar 2026: risultati e classifica FP1. Bezzecchi in scia a Marquez, in difficoltà Martin

Va ufficialmente in archivio la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2026, valevole come ventesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il weekend di gara si è aperto al Lusail International Circuit con un interessante duello ravvicinato tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi, che hanno dimostrato una netta superiorità sul resto della concorrenza in termini di passo.

Lo spagnolo della Ducati ha siglato il miglior crono della FP1 in 1’52″278 e si conferma il favorito d’obbligo per il successo nella Sprint e nella corsa domenicale, ma alle sue spalle ha evidenziato un ottimo potenziale anche il romagnolo dell’Aprilia, attestatosi al secondo posto della graduatoria con un distacco di soli 110 millesimi dal nove volte campione iridato.

Con un guizzo in extremis Fabio Di Giannantonio è balzato in terza posizione con la sua Ducati VR46 a 413 millesimi dalla vetta, precedendo la KTM del solito Pedro Acosta (quarto a 0.677) e l’Aprilia di un Jorge Martin (quinto a 0.734) ancora lontano dal 100% fisicamente due settimane dopo l’incidente di Phillip Island e la frattura al radio del polso destro.

CLASSIFICA FP1 GP QATAR MOTOGP 2026

1. Marc MARQUEZ (Ducati) 1:52.278

2. Marco BEZZECCHI (Aprilia) +0.110

3. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati) +0.413

4. Pedro ACOSTA (KTM) +0.677

5. Jorge MARTIN (Aprilia) +0.734

6. Francesco BAGNAIA (Ducati) +0.793

7. Raul FERNANDEZ (Aprilia) +0.911

8. Luca MARINI (Honda) +0.952

9. Franco MORBIDELLI (Ducati) +1.028

10. Johann ZARCO (Honda) +1.084

11. Ai OGURA (Aprilia) +1.263

12. Fermin ALDEGUER (Ducati) +1.339

13. Brad BINDER (KTM) +1.353

14. Iker LECUONA (Ducati) +1.432

15. Maverick VIÑALES (KTM) +1.447

16. Diogo MOREIRA (Honda) +1.791

17. Enea BASTIANINI (KTM) +1.965

18. Jake DIXON (Honda) +3.148