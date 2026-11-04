MotoGP, GP Qatar 2026: numeri, statistiche, curiosità. Marc Marquez cerca il terzo successo a Lusail

Il Motomondiale si trasferisce in Medio Oriente, dove domenica 8 novembre 2026 andrà in scena il Gran Premio del Qatar. L’appuntamento ha valenza storica per la MotoGP, essendo stato il primo a corrersi in quest’area geografica. È rimasto l’unico, poiché altri Paesi non si sono mai veramente interessati alle due ruote, a differenza di quanto accaduto con la F1.

Però non è un caso. L’autodromo di Lusail è stato concepito proprio pensando alle moto. Il lay-out è strutturato per favorire lo spettacolo, che difatti non manca mai. Arrivi in volata, piloti fianco a fianco nel tratto misto e velocità folli sul rettilineo sono i connotati di un appuntamento che, peraltro, ha la caratteristica unica di disputarsi in notturna.

In realtà, la gara avrebbe dovuto disputarsi il 12 aprile. Tuttavia, la Crisi dello Stretto di Hormuz ha causato il rinvio di quasi 7 mesi. Nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione Trump, la situazione non si è ancora risolta, pur non essendo più rovente come in primavera. Si ritiene, quindi, vi siano le condizioni di sicurezza sufficienti per correre in un’area geografica dove la tensione è altissima… The show must go on.

LUSAIL – I DATI

CLASSE REGINA (MOTOGP)

Piloti con più vittorie:

Casey STONER e Valentino ROSSI (4)

L’australiano ha vinto nel 2007, 2008, 2009, 2011

Il Dottore ha trionfato nel 2005, 2006, 2010, 2015

Piloti in attività con vittorie a Lusail:

2 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017, 2021}

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2025}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2021}

1 – BASTIANINI Enea (ITA) {2022}

1 – DI GIANNANTONIO Fabio (ITA) {2023}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2024}

Italiani vincitori a Lusail:

ROSSI Valentino (2005, 2006, 2010, 2015)

DOVIZIOSO Andrea (2018, 2019)

BASTIANINI Enea (2022)

DI GIANNANTONIO Fabio (2023)

BAGNAIA Francesco (2024)

Moto vincitrici a Lusail:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

10 – YAMAHA (2005, 2021)

9 – DUCATI (2007, 2025)

3 – HONDA (2004, 2014)

Piloti vincitori con moto differenti:

STONER Casey (Ducati 3; Honda 1)

MARQUEZ Marc (Honda 1; Ducati 1)

Record di vittorie consecutive:

3 – STONER Casey (2007, 2008, 2009)

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

2025 – MARQUEZ Marc (Ducati)

Piloti in attività con pole position a Lusail:

3 – MARTIN Jorge (ESP) {2021, 2022, 2024}

2 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017, 2019}

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2025}

1 – ZARCO Johann (FRA) {2018}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2021}

1 – MARINI Luca (ITA) {2023}

LUSAIL – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – TOMIZAWA Shoya (JPN)

2011 – BRADL Stefan (GER)

2012 – MARQUEZ Marc (ESP)

2013 – ESPARGARO’ Pol (ESP)

2014 – RABAT Tito (ESP)

2015 – FOLGER Jonas (GER)

2016 – LÜTHI Thomas (SUI)

2017 – MORBIDELLI Franco (ITA)

2018 – BAGNAIA Francesco (ITA)

2019 – BALDASSARRI Lorenzo (ITA)

2020 – NAGASHIMA Tetsuta (JPN)

2021 – LOWES Sam (GBR) {GP Qatar}

2021 – LOWES Sam (GBR) {GP Doha}

2022 – VIETTI Celestino (ITA)

2023 – ALDEGUER Fermin (ESP)

2024 – LOPEZ Alonso (ESP)

2025 – CANET Aron (ESP)

Nessuno ha ancora vinto in due stagioni differenti. La doppia affermazione di Sam Lowes sfrutta la dinamica del double header tenutosi nel 2021. Quattro i successi italiani. I piloti del nostro Paese sono stati superati da quelli spagnoli solo nell’ultimo triennio.

LUSAIL – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – VIÑALES Maverick (ESP)

2013 – SALOM Luis (ESP)

2014 – MILLER Jack (AUS)

2015 – MASBOU Alexis (FRA)

2016 – ANTONELLI Niccolò (ITA)

2017 – MIR Joan (ESP)

2018 – MARTIN Jorge (ESP)

2019 – TOBA Kaito (JPN)

2020 – ARENAS Albert (ESP)

2021 – MASIA Jaume (ESP) {GP Qatar}

2021 – ACOSTA Pedro (ESP) {GP Doha}

2022 – MIGNO Andrea (ITA)

2023 – MASIA Jaume (ESP)

2024 – ALONSO David (COL)

2025 – PIQUERAS Angel (ESP)

Nessun pilota si è ancora ripetuto nella prima classe formativa, dove la Spagna è protagonista assoluta con ben 9 successi. Sono 2 i trionfi italiani (Niccolò Antonelli nel 2016 e Andrea Migno nel 2022).