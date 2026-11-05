MotoGP, GP Qatar 2026: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Siamo pronti per alzare il sipario sul discussissimo fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventesimo e terzultimo appuntamento del Motomondiale 2026. Dopo un dimezzato weekend di Phillip Island e quello di Sepang si va a concludere la tripletta extra-europea con la tappa di Lusail che potrebbe andare a decidere la questione legata al titolo della classe regina, mentre la Moto2 attende un evento di capitale importanza con i due rivali per il titolo divisi da pochissimi punti.

Il fine settimana nel deserto qatariota è stato in forte dubbio fino all’ultimo momento per colpa delle ben note turbolenze mediorientali. Tanto che Yamaha ha annunciato che non prenderà parte all’appuntamento, mentre le Tv hanno deciso di non mandare quasi nessuno al seguito del Circus. In poche parole le tensioni ed i pericoli della trasferta si sono fatti sentire e si stanno facendo sentire.

Tornando alla pista, vedremo se sotto la luce dei riflettori si assegnerà il titolo della classe regina. Jorge Martin rimane in dubbio, come si è visto in Malesia, e Marc Marquez potrebbe già festeggiare il suo decimo titolo iridato nel Motomondiale, l’ottavo nella classe regina. Mentre la Moto3 è già ampiamente assegnata, con Maximo Quiles che vuole continuare nel suo filotto di successi, la classe mediana è ancora in ballo con Manuel Gonzalez e Izan Guevara che rimangono divisi da appena 3.5 punti,

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che proporrà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che darà spazio ai momenti più importanti del weekend. Su TV8 (canale 125 e 148 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, mentre le gare domenicali saranno disponibili in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni sessione della MotoGP e delle gare di Moto3 e Moto2.

PROGRAMMA GP QATAR 2026 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Venerdì 6 novembre

Ore 11.00-11.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 11.50-12.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 12.45-13.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 15.15-15.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 16.05-16.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 17.00-18.00 Pre-qualifiche MotoGP

Sabato 7 novembre

Ore 10.30-11.00 Prove libere 2 Moto3

Ore 11.15-11.45 Prove libere 2 Moto2

Ore 12.00-12.30 Prove libere 2 MotoGP

Ore 12.40-12.55 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 13.05-13.20 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 14.50-15.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 15.15-15.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 15.45-16.00 Qualifiche 1 Moto2

Ore 16.10-16.25 Qualifiche 2 Moto2

Ore 17.00 Sprint Race MotoGP (11 giri)

Domenica 8 novembre

Ore 14.00 Gara Moto3 (16 giri)

Ore 15.15 Gara Moto2 (18 giri)

Ore 17.00 Gara MotoGP (22 giri)