MotoGP, GP Qatar 2026. Equilibrio fra Ducati e Aprilia. Martin getta il cuore oltre l’ostacolo, Marquez attento alle insidie

La giornata di sabato 7 novembre vedrà entrare nel vivo il discusso Gran Premio del Qatar di MotoGP. La sessione di qualifica della classe regina comincerà alle ore 12:40 italiane di quest’oggi, mentre la Sprint Race avrà luogo dalle ore 17:00. Ovviamente, le qualifiche serviranno a stabilire la griglia di partenza sia della gara dimezzata che del GP vero e proprio, programmato per domani.

Per quanto visto nelle pre-qualifiche di ieri, si conferma l’equilibrio teorico fra Ducati e Aprilia. In realtà, la Casa di Borgo Panigale è apparsa leggermente più avanti, ma la competitività di quella di Noale non è inferiore, soprattutto sul passo. Ci sono tutti i presupposti affinché il Mondiale non si chiuda già questo weekend, ma resti aperto almeno fino a Portimao. Difatti Marc Marquez può chiudere i conti, ma deve guadagnare 30 punti su Jorge Martin e 7 su Marco Bezzecchi.

Non è detto che ci riesca, soprattutto perché Martinator a questo giro appare abile e arruolabile. Non è al meglio, ma ci sta provando. Chiaramente sta correndo in una situazione disperata, nella speranza che El Trueno de Cervera conceda qualcosa. Però, il ventottenne madrileno si sta giocando alla grande tutte le sue chance di conquistare l’Iride. Vedremo che schieramento di partenza sarà partorito dalle qualifiche e quali dinamiche si presenteranno nella Sprint.

Soprattutto, vedremo se Marquez potrà contare sui compagni di marca, oppure se dovrà fare tutto da solo, come sempre accaduto quest’anno. Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia hanno vissuto un venerdì da protagonisti. Settimana scorsa hanno dichiarato che non avrebbero dato una mano al trentatreenne catalano nella sua rincorsa al titolo, se ce ne fosse stata la necessità. Francamente, lo spagnolo non ha avuto bisogno di aiuti esterni, sta compiendo un capolavoro esclusivamente con le proprie forze. Chissà, forse in Qatar dovrà fronteggiare anche il fuoco amico? La risposta nelle prossime ore.