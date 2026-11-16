MotoGP, GP Portogallo 2026: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Siamo entrati ufficialmente nella settimana che, almeno sulla carta, dovrebbe chiudere ogni discorso a livello di titolo della MotoGP. Stiamo parlando, infatti, del fine settimana del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Motomondiale 2026. Si gareggerà sullo splendido tracciato di Portimao che, come tradizione, sa unire magnifici sali-scendi e curve mozzafiato, uno di quei posti nei quali lo spettacolo e le battaglie non mancano mai.

Nella classe regina tutto è pronto per l’incoronazione di Marc Marquez. Il Cabroncito, infatti, dopo il Gran Premio del Qatar ha ulteriormente rafforzato la sua leadership in classifica generale portandosi a quota 431 contro i 371 di Jorge Martin ed i 357 di Marco Bezzecchi. In poche parole, quindi, manca solamente l’ufficialità della matematica per quello che sarebbe il decimo titolo complessivo per lo spagnolo, l’ottavo nella classe regina.

Passando alla classe mediana, invece, Izan Guevara ha sprecato una grande chance a Lusail con uno “zero” che ora lo lascia a 13.5 punti da Manuel Gonzalez che si è avvicinato parecchio al titolo. Riuscirà, quindi, a chiudere i conti già a Portimao, dopo la beffa subita un anno fa? Nella classe più leggera, invece, ci attende un ennesimo weekend spensierato con Maximo Quiles che proverà a trovare l’ennesima vittoria della sua stagione, mentre David Almansa cercherà conferme dopo la vittoria in Qatar.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio del Portogallo sarà disponibile in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che proporrà i momenti più importanti in base alla programmazione. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) si potranno vedere live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, mentre le gare domenicali saranno visibile in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it sarà visibile la programmazione di TV8. Su OA Sport, invece, sarà garantita la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno della MotoGP e delle gare delle tre classi.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO MOTOMONDIALE 2026 (orari italiani)

Venerdì 20 novembre

Ore 10.00-10.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 10.50-11.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 11.45-12.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 14.15-14.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 15.05-15.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 16.00-17.00 Pre-qualifiche MotoGP

Sabato 21 novembre

Ore 09.40-10.10 Prove libere 2 Moto3

Ore 10.25-10.55 Prove libere 2 Moto2

Ore 11.10-11.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 11.50-12.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 12.15-12.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 13.45-14.00 Qualifiche 1 Moto3

Ore 14.10-14.25 Qualifiche 2 Moto3

Ore 14.40-14.55 Qualifiche 1 Moto2

Ore 15.05-15.20 Qualifiche 2 Moto2

Ore 16.00 Sprint Race MotoGP (12 giri)

Domenica 22 novembre

Ore 10.40-10.50 Warm-up MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 (21 giri)

Ore 14.00 Gara MotoGP (25 giri)

Ore 15.30 Gara Moto3 (19 giri)