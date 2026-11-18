Il fine settimana del 13-15 novembre sarà quello in cui il Mondiale MotoGP vivrà il primo dei due appuntamenti iberici che rappresentano il rush finale della stagione 2026. Rientrati in Europa dopo la lunga trasferta in Estremo Oriente, i centauri si impegneranno nel Gran Premio del Portogallo.

L’evento ha avuto due vite distinte. Al di là degli escamotage dialettici degli anni ’80, il primo vero GP lusitano si è tenuto nel 2000 all’Estoril, contesto nel quale si è corso sino al 2012. La gara, una volta uscita dal calendario, sembrava destinata a restare un ricordo.

Viceversa, la pandemia di Covid ha permesso all’autodromo di Portimao di fare ingresso nel calendario iridato. L’impianto ha riscosso consenso unanime per i suoi spettacolari connotati e l’organizzazione si è dimostrata all’altezza. Dunque, dal 2020 a oggi la pista edificata sulle coste dell’Oceano Atlantico è diventata presenza fissa, ospitando anche un recupero nel 2021.

PORTIMAO – I DATI (MOTOGP)

I VINCITORI DEI SETTE GP

2020 – OLIVEIRA Miguel (Ktm)

2021 – QUARTARARIO Fabio (Yamaha) {Aprile}

2021 – BAGNAIA Francesco (Ducati) {Novembre}

2022 – QUARTARARO Fabio (Yamaha)

2023 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

2025 – BEZZECCHI Marco (Aprilia)

Come si può notare, nessuno è ancora stato in grado di primeggiare per due volte di fila. Fabio Quartararo si è imposto in due anni consecutivi, ma nel mezzo si è avuta una gara nella quale è finito gambe all’aria. Si sta ancora aspettando, inoltre, il primo pilota capace di svettare con due moto differenti.

I VINCITORI DELLE TRE SPRINT

2023 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2024 – VIÑALES Maverick (Aprilia)

2025 – MARQUEZ Alex (Ducati)

I POLEMEN

2020 – OLIVEIRA Miguel (Ktm)

2021 – QUARTARARIO Fabio (Yamaha) {Aprile}

2021 – BAGNAIA Francesco (Ducati) {Novembre}

2022 – ZARCO Johann (Ducati)

2023 – MARQUEZ Marc (Honda)

2024 – BASTIANINI Enea (Ducati)

2025 – BEZZECCHI Marco (Aprilia)

Significativo rilevare come le sette pole position siano state appannaggio di altrettanti centauri! Se poi si guarda ai marchi, Ducati è l’unica capace di ripetersi, ma anche Honda, Ktm e Aprilia sono state in grado di dire la loro.

PORTIMAO – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2020 – GARDNER Remy [AUS]

2021 – FERNANDEZ Raul [ESP] {Aprile}

2021 – GARDNER Remy [AUS] {Novembre}

2022 – ROBERTS Joe [USA]

2023 – ACOSTA Pedro [ESP]

2024 – CANET Aron [ESP]

2025 – MOREIRA Diogo [BRA]

Remy Gardner è ancora oggi l’unico pilota in grado di bissare una propria affermazione. Si attende ancora un successo italiano nella categoria cadetta. I migliori risultati sono due piazze d’onore, centrate da Luca Marini e Celestino Vietti, rispettivamente nel 2020 e nel 2022.

PORTIMAO – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2020 – FERNANDEZ Raul [ESP]

2021 – ACOSTA Pedro [ESP] {Aprile}

2021 – ACOSTA Pedro [ESP] {Novembre}

2022 – GARCIA Sergio [ESP]

2023 – HOLGADO Daniel [ESP]

2024 – HOLGADO Daniel [ESP]

2025 – QUILES Maximo [ESP]

Solo successi spagnoli (7 su 7)! Quello instaurato dal Paese iberico è un vero e proprio monopolio che non lascia spazio a nessun altra nazione! L’Italia, quantomeno, ha fatto collezione di secondi posti con Dennis Foggia (2020 e aprile 2021) e Andrea Migno (autunno 2021).