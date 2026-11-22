Alle ore 14:00 di quest’oggi si spegneranno i semafori sulla griglia di partenza di Portimao, dove andrà in scena il Gran Premio di Portogallo di MotoGP, penultima gara del Mondiale 2026. Un campionato iridato che è ancora aperto in seguito alla caduta di Marc Marquez nella Sprint di ieri. Si è trattato del primo vero errore del fuoriclasse spagnolo dopo essere rientrato dall’infortunio di maggio.

È umano! Questa è la notizia del sabato di Portimao, perché anche lui non è immune da sbagli. In questo modo, la festa è stata rimandata alla giornata odierna. O meglio, El Trueno de Cervera deve uscire con almeno 37 lunghezze di vantaggio su Jorge Martin e 38 su Marco Bezzecchi al termine del Gran Premio di oggi per poter festeggiare il decimo titolo tout-court, l’ottavo nella classe regina. Sostanzialmente, al veterano iberico è sufficiente marcare 7 punti, equivalenti a un nono posto.

Basta fare il compitino per spegnere qualsiasi velleità altrui, evitando scivolate come quella avvenuta ieri. Stando lontano dalla ghiaia MM93, si toglierà il pensiero e stapperà quello buono. È invece furiosa la lotta per il titolo costruttori. La Aprilia ha recuperato 5 degli 8 punti che la separavano dalla Ducati. Dunque, i due marchi italiani sono testa a testa in quello che rappresenta un entusiasmante corpo a corpo fra l’azienda di Noale e quella di Borgo Panigale.

Riguardo al meteo, oggi non dovrebbe giocare brutti scherzi. Le previsioni affermano che vi sia Sole, senza alcuna pioggia. Dunque, questo potrebbe rappresentare un elemento di disturbo in meno per i piloti. In sintesi, a Marquez non serve nulla di speciale. È anche vero che le sue prestazioni sono cruciali affinché Ducati possa prevalere su Aprilia nel costruttori. Di certo, questa contesa rimarrà aperta sino a Valencia. Non si pò dire altrettanto per il Mondiale Team, il primo a chiudersi matematicamente in favore di Aprilia Racing.