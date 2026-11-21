Le qualifiche del Gran Premio del Portogallo di MotoGP si disputeranno a partire dalle ore 11:50 odierne, dopodiché alle 16:00 andrà in scena la Sprint, al termine della quale Marc Marquez potrebbe aver conquistato matematicamente il suo ottavo titolo nella classe regina, il decimo tout-court considerando le categorie formative. Il fuoriclasse spagnolo è vicinissimo a conseguire il successo supremo.

Difatti è forte di 60 lunghezze di vantaggio su Jorge Martin e 74 su Marco Bezzecchi quando rimane un massimo teorico di 74 punti a disposizione di ognuno. Dunque, cosa deve accadere affinché El Trueno de Cervera si laurei campione già oggi? Diciamo che vincere la Sprint porterebbe automaticamente in dote anche il Mondiale. Lo stesso vale se si dovesse piazzare secondo davanti a Martin.

Se, invece, Marquez dovesse chiudere fra il terzo e l’ottavo posto, avrebbe bisogno di avere almeno un altro pilota tra sé e il connazionale dell’Aprilia per chiudere aritmeticamente la contesa. Insomma, c’è da guadagnare 2 lunghezze sul rivale per festeggiare già oggi. Viceversa, è verosimile che la festa venga solamente rimandata, tale è il margine di cui gode il veterano iberico.

In realtà, il weekend lusitano ha un altro tema forte, ossia il testa a testa fra Ducati e Aprilia per la conquista del Mondiale costruttori. La Casa di Borgo Panigale, trascinata appunto da Marquez, ha 8 punti di vantaggio su quella di Noale, complessivamente dotata della moto più competitiva, ma costretta a fare i conti con chi si è abituato a lottare e a vincere ad armi impari (perché ad armi pari, tra MM93 e il resto del campo partenti non c’è mai partita). Considerando la differenza minima fra le due aziende, tutto fa brodo e anche una Sprint può spostare gli equilibri.

Infine, sarà interessante constatare il rendimento di Iker Lecuona sulla Ducati GP26 del Lenovo Factory Team. Il ventiseienne valenciano, vice-campione del mondo Superbike, sostituirà l’infortunato Francesco Bagnaia. Se dovesse dimostrarsi più competitivo di quanto non lo sia stato Pecco nelle ultime uscite, sarebbe umiliante per chi, in passato, ha saputo festeggiare due volte ciò che Marquez potrebbe festeggiare oggi.