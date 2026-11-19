Ci siamo. Tra poco più di 24 ore si alzerà il sipario sull’Autódromo internacional do Algarve di Portimao, circuito teatro questo fine settimana del GP del Portogallo, penultima tappa del Motomondiale 2026 di MotoGP. Sarà un weekend speciale in quanto, con molta probabilità, regalerà il decimo titolo della carriera a Marc Marquez.

Il ducatista, come sappiamo ,in occasione della gara in Qatar ha ulteriormente allungato il passo rispetto ai diretti avversari, vantando 431 punti contro i 371 di Jorge Martin (Aprilia) ed i 357 di Marco Bezzecchi (Aprilia). Una situazione che permette molteplici scenari aritmetici. Banalmente, il Cabroncito potrebbe chiudere i conti già sabato, vincendo la Sprint Race.

Chiaro che a prescindere dalla situazione dello spagnolo gli altri non staranno a guardare. Il compito degli avversari sarà infatti quello di performare nel migliore modo possibile per chiudere in modo positivo la stagione e avvicinarsi agli attesissimi test di Valencia con un piglio positivo. Tra gli osservati speciali svetta ovviamente Pedro Acosta (KTM), sempre più vicino al suo passaggio alla Ducati ufficiale il prossimo anno, così come la VR46 di Fabio Di Giannantonio e le due Trackhouse di Raul Fernandez e Ai Ogura. Non sarà della partita per via dell’infortunio al piede Francesco Bagnaia, sostituito da Iker Lecuona. Ma come si potrà seguire l’evento in TV? Ecco una rapida guida.

Il fine settimana del Gran Premio del Portogallo sarà fruibile in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che proporrà i momenti più importanti in base alla programmazione. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) si potranno vedere live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, mentre le gare domenicali saranno visibile in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it sarà visibile la programmazione di TV8. Su OA Sport, invece, sarà garantita la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno della MotoGP e delle gare delle tre classi.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO MOTOMONDIALE 2026 (orari italiani)

Venerdì 20 novembre

Ore 10.00-10.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 10.50-11.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 11.45-12.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 14.15-14.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 15.05-15.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 16.00-17.00 Pre-qualifiche MotoGP

Sabato 21 novembre

Ore 09.40-10.10 Prove libere 2 Moto3

Ore 10.25-10.55 Prove libere 2 Moto2

Ore 11.10-11.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 11.50-12.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 12.15-12.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 13.45-14.00 Qualifiche 1 Moto3

Ore 14.10-14.25 Qualifiche 2 Moto3

Ore 14.40-14.55 Qualifiche 1 Moto2

Ore 15.05-15.20 Qualifiche 2 Moto2

Ore 16.00 Sprint Race MotoGP (12 giri)

Domenica 22 novembre

Ore 10.40-10.50 Warm-up MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 (21 giri)

Ore 14.00 Gara MotoGP (25 giri)

Ore 15.30 Gara Moto3 (19 giri)

PROGRAMMA GP PORTOGALLO MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo qualifiche, Sprint e Gran Premi della domenica. Non ci sarà modo di assistere alle prove libere.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), integrale.

Diretta streaming: TV8.it, SkyGO e Now.

Diretta testuale: OA Sport.