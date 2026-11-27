Sulla carta sembra un weekend con poco o niente da offrire. Ma la realtà, fortunatamente, dice ben altro. Sì perché sono molteplici gli spunti d’interesse in vista del GP di Valencia, atto finale del Mondiale 2026 di MotoGP in partenza oggi, venerdì 27 novembre, con la prima sessione di prove libere e con le qualifiche.

Se da un lato abbiamo già il vincitore di questa stagione, ovvero Marc Marquez, dall’altra assisteremo alla battaglia per il secondo posto, con un Marco Bezzecchi seriamente intenzionato a scalzare il compagno di squadra Jorge Martin, avanti con solo due punti di vantaggio. I due, peraltro, dovranno ben performare per consentire all’Aprilia di mettere le mani sul titolo dedicato al Campionato Costruttori. Per entrambi, dunque, sarà necessario costruire fin da subito bene il fine settimana, partendo proprio dalle prime sessioni.

Ma non finisce qui. Perché considerate le porte girevoli delle scuderie, assisteremo anche a numerose “last dance”. La più importante, e forse anche la più commovente, avrebbe riguardato Francesco Bagnaia, ai saluti in Ducati e prossimo a varcare la soglia della casa di Noale già dai test di martedì. L’ex detentore del titolo però non sarà della partita, complice un piccolo ematoma alla testa.

Lo stesso Martin lascerà la casa italiana per approdare il prossimo anno in Yamaha, prendendo il posto di Fabio Quartararo, prossimo a salire in sella alla Honda ufficiale. Tra i tanti addii, spicca anche quello di Fabio Di Giannantonio, pronto a concludere una bella esperienza con il team Pertamina Enduo VR46 per accomodarsi al box della KTM ufficiale, casa di Pedro Acosta, che correrà invece per la Ducati Ufficiale.

Tutti questi movimenti, e ne abbiamo esclusi diversi, lasciano presagire il fatto che nessun centauro in pista sarà intenzionato a chiudere il proprio percorso con una gara scialba. Per riconoscenza, per amore verso i propri team di appartenenza e per partire già con il piede giusto in futuro, tutti i piloti cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo, tirando fuori il meglio di se stessi in ogni sessione. Sarà, quindi, sicuramente spettacolo.