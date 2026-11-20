Ci sarà un solo, unico, osservato speciale già a partire dalla giornata odierna. Tra poche ore infatti si alzerà il sipario sull’Autódromo internacional do Algarve di Portimao, teatro questo fine settimana del GP del Portogallo, penultimo atto del Mondiale 2026 di MotoGP. Il grande protagonista è infatti Marc Marquez, vicinissimo a conquistare il decimo titolo della carriera, nonché il secondo consecutivo.

Come sappiamo, grazie alla prestazione offerta in Qatar il ducatista si è portato a 430 punti, con 60 lunghezze di vantaggio dal primo inseguitore Jorge Martin che, a quota 371, precede con la sua Aprilia il compagno di scuderia Marco Bezzecchi, terzo con 357 e una distanza dalla vetta di 74 punti. Tutto, dunque, lascia presagire ad una aritmetica che, conti alla mano, potrebbe arrivare anche sabato nella Sprint.

Ma prima di pensare alla gara corta, ci saranno due turni molto importanti da affrontare. Conoscendo il personaggio, Marquez cercherà fin da subito di mettere il punto esclamativo sul fine settimana, nella speranza di poter trovare subito il giusto asset fin dalla FP1, per poi affrontare in scioltezza anche le pre-qualifiche. Ricordiamo, tra l’altro, che il Cabroncito non ha mai vinto in questo tracciato, e vorrà sicuramente farlo proprio in questa occasione come ciliegina sulla torta di un’annata sportiva in rimonta.

A cercare di rovinare la festa allo spagnolo ci saranno, oltre ovviamente alle due Aprilia già citate, anche la KTM di Pedro Acosta (che sarà proprio compagno di Maquez il prossimo anno in Ducati ufficiale), la Pertamina Enduro VR46 di Fabio Di Giannantonio e le due Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez. Non mancherà inoltre una certa curiosità nel vedere la prestazione di Iker Lecuona, chiamato a sostituire l’infortunato Francesco Bagnaia. I presupposti per il pilota noto in Superbike ci sono tutti, complice la mancanza di pressione l’esperienza accumulata in Gresini, dove ha partecipato a tre GP al posto di Alex Marquez e Fermin Aldeguer.