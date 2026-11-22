Marco Bezzecchi completa un weekend semplicemente perfetto a Portimao e, dopo il netto successo nella Sprint, vince in scioltezza anche la gara lunga firmando la doppietta nel Gran Premio del Portogallo, penultimo round del Mondiale MotoGP 2026. I riflettori sono però tutti per Marc Marquez, che può finalmente festeggiare la certezza aritmetica del titolo iridato grazie all’ottavo posto odierno.

Il fuoriclasse catalano della Ducati ha disputato una corsa sulla difensiva, avendo sempre in testa la missione di arrivare al traguardo tra i primi nove per chiudere i conti a prescindere dal piazzamento delle Aprilia ufficiali, ed in effetti senza la caduta all’ultimo giro di Diogo Moreira si sarebbe attestato proprio in nona posizione dietro alla KTM di Brad Binder e davanti alla Honda di Luca Marini. Il 33enne di Cervera si conferma dunque sul tetto del mondo in sella alla Ducati Factory per la seconda stagione di fila ed entra ancor di più nella leggenda del motociclismo, diventando il terzo pilota della storia capace di raggiungere la doppia cifra di titoli mondiali ed eguagliando il primato di Giacomo Agostini a quota otto sigilli nella classe regina.

Domenica agrodolce per Aprilia, che monopolizza il podio sul circuito lusitano ma vede svanire le residue speranze di giocarsi il Mondiale piloti nel gran finale di Valencia. Alle spalle del Bez, che si aggiudica la settima vittoria stagionale, hanno completato la top3 nell’ordine gli spagnoli Jorge Martin e Raul Fernandez, mentre Ai Ogura ha rimontato fino al quinto posto venendo preceduto dalla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio.

Ad una tappa dal termine della stagione, Marc Marquez guida la classifica generale con un margine di 43 punti su Martin, 45 su Bezzecchi, 124 su Acosta, 130 su Ogura, 141 su Di Giannantonio e 156 su Fernandez.

CLASSIFICA GP PORTOGALLO MOTOGP 2026

1. Marco BEZZECCHI (Aprilia)

2. Jorge MARTIN (Aprilia) +3.845

3. Raul FERNANDEZ (Aprilia) +5.711

4. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati) +8.828

5. Ai OGURA (Aprilia) +10.305

6. Fermin ALDEGUER (Ducati) +14.107

7. Brad BINDER (KTM) +17.465

8. Marc MARQUEZ (Ducati) +18.162

9. Luca MARINI (Honda) +18.599

10. Iker LECUONA (Ducati) +22.275

11. Enea BASTIANINI (KTM) +24.028

12. Fabio QUARTARARO (Yamaha) +25.059

13. Jack MILLER (Yamaha) +25.746

14. Alex RINS (Yamaha) +33.146

15. Franco MORBIDELLI (Ducati) +34.495

16. Pol ESPARGARO (KTM) +34.724

17. Jake DIXON (Honda) +34.951

18. Augusto FERNANDEZ (Yamaha) +1:03.917

19. Diogo MOREIRA (Honda) 1 lap

20. Alex MARQUEZ (Ducati) 14 laps

21. Pedro ACOSTA (KTM) 20 laps

22. Johann ZARCO (Honda) 25 laps