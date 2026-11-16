MotoGP, assenze e infortuni ormai dominano la scena. La situazione rischia di rovinare ulteriormente il giocattolo

La MotoGP è letteralmente di fronte ad un bivio. Inutile fare finta di niente e sottostimare quello che sta accadendo. La classe regina del Motomondiale sta vivendo un momento decisamente complicato. I piloti stanno pagando un prezzo carissimo a livello di guai fisici, danni subiti e operazioni. La sensazione, inoltre, è che il loro grido di allarme sia del tutto inascoltato (come molte altre cose, a quanto pare) e che si possa andare ulteriormente a complicare la questione. Andiamo a spiegare nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

La MotoGP, edizione 2026, vede un numero record di piloti che hanno subito infortuni, saltato gare e, nel complesso, passato tempo sotto i ferri. Per fare un rapido calcolo, fa quasi impressione notare come 9 dei primi 13 protagonisti della classifica generale hanno dovuto saltare almeno un weekend di gara. Un dato spaventoso. Non solo, tutti e 3 i piloti della graduatoria hanno dovuto alzare bandiera bianca in almeno una occasione. In poche parole il titolo iridato ormai rischia di essere assegnato più evitando problemi che guardando ai semplici risultati.

Marc Marquez, per esempio, non ha corso nella domenica di Le Mans (dopo la caduta nella Sprint Race) e nel successivo Gran Premio di Catalogna. Jorge Martin, come ben sappiamo, ha dovuto evitare di scendere in pista nel weekend di Sepang, mentre Marco Bezzecchi si è infortunato nel corso del fine settimana del Gran Premio di Germania. L’ultimo in ordine di tempo è stato Pecco Bagnaia con il ko di Lusail ma, come detto, la situazione sta raggiungendo numeri davvero eccezionali, ai quali si potrebbero aggiungere anche altri protagonisti della parte bassa della classifica. Conferme che la MotoGP, come detto, sia di fronte ad un bivio.

Si sta, oggettivamente, tirando troppo la corda a livello di piloti che sono costretti a spingere quasi al massimo in ogni momento del proprio weekend. 22 volte all’anno, 44 contando anche le Sprint Race. Non solo, com’è ben noto, dal prossimo anno si aggiungeranno anche le qualifiche per le Sprint Race. Ulteriori sforzi. Ulteriore stress. I rischi aumenteranno ancora. A livello ormai impossibile da sostenere. L’aspetto più preoccupante è che i piloti stanno provando ad alzare la propria voce su questo argomento ma, più lo fanno, più Dorna non ascolta e aggiunge altri impegni. Il classico cane che si morde la coda. Fino a quando si potrà tirare la corda ai piloti della classe regina? La MotoGP deve riflettere bene. Non ha senso pensare più a cerotti e ospedali rispetto a ciò che avviene in pista. Purtroppo.