Alex Marquez sorride a metà dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Portimao il pilota spagnolo è ovviamente soddisfatto del suo podio ma, di pari passo, non può festeggiare per la caduta del fratello Marc che, di conseguenza, dovrà rimandare a domani (con molta probabilità) il suo decimo titolo iridato.

La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata a Marco Bezzecchi che ha chiuso con un vantaggio di ben 8.3 secondi su Raul Fernandez, mentre completa il podio Alex Marquez a 11.5. Quarta posizione per Pedro Acosta a 11.8, quinta per Jorge Martin a 12.0, mentre in sesta si classifica Ai Ogura a 12.2. Settimo Fabio Di Giannantonio a 12.6, ottavo Fabio Quartararo a 18.3, nono Iker Lecuona a 19.0, quindi completa la top10 Jack Miller a 19.4.

Al termine del sabato sulla pista dell’Algarve il pilota del team Ducati Gresini ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Era tutto sotto controllo fino a quasi al termine della gara. Ho cercato di spingere ma Marc era più veloce di me e non riuscivo ad avvicinarmi. Dopodiché è caduto alla curva 7. Ho visto che c’era un po’ di pioggia sottile e gli è costata i festeggiamenti per il titolo già nella giornata odierna. Per fortuna non si è fatto niente e domani potrà riprovarci. Nel mio caso, invece, ho fatto fatica e domani temo che sarà peggio”.

Alex Marquez prosegue nel suo racconto: “Dopo che ho visto la caduta di Marc e vedendo le condizioni di quel momento, sono stato molto lento e controllato nelle curve successive. Volevo capire nel migliore dei modi la situazione ed evitare al massimo ogni rischio. Non volevo cadere. Solo che, a quel punto, Pedro Acosta mi ha passato e mi sono detto che mi dovevo rimboccare le maniche per arrivare al traguardo sul podio. Ce l’ho fatta e sono contento di questo risultato dopo tutto il lavoro che ho fatto a casa per tornare in moto il più velocemente possibile. Un risultato che mi dà soddisfazione e che mi carica in vista della gara lunga di domani. Voglio chiudere bene la stagione perché non sono riuscito a disputare un anno come avrei voluto per colpa della caduta di Barcellona. Mi dispiace salutare questo team perché mi trovavo davvero bene”.