MotoGP, Alex Marquez operato a Madrid: salterà il GP del Qatar, possibile rientro a Portimao

Dopo averlo confermato domenica ai microfoni di Sky Sport al termine della gara in Malesia, Alex Marquez si è sottoposto ad un intervento chirurgico nella giornata di lunedì a Madrid e non prenderà parte alla trasferta di Lusail per il Gran Premio del Qatar, terzultimo round del Mondiale MotoGP 2026 in programma questo weekend. Da capire nelle prossime settimane se riuscirà a recuperare in tempo per i due appuntamenti conclusivi della stagione a Portimao e Valencia nella seconda metà di novembre.

Il pilota catalano del Team Gresini si è operato per sistemare la clavicola destra, fratturata in quattro punti nel terribile incidente vissuto a Barcellona lo scorso maggio. Il fratello minore di Marc era poi tornato ad Assen a fine giugno, lamentando però un irrigidimento alla spalla che gli ha provocato una borsite e non consentendogli più di esprimere appieno il suo potenziale nonostante un paio di podi raccolti su tracciati favorevoli come Misano e Sepang.

“Lunedì sono stato operato all’Ospedale Ruber Internacional di Madrid per rimuovere il materiale di osteosintesi dalla mia clavicola destra e dalla mano sinistra. Inoltre, nel corso dello stesso intervento chirurgico, mi hanno eseguito una borsectomia artroscopica alla spalla destra. Per spiegarlo in parole più semplici, mi hanno rimosso le placche e gli elementi di fissaggio che avevo nella clavicola e nella mano.

Inoltre, hanno asportato una piccola borsa della spalla che aiuta a evitare l’attrito tra i tendini e l’articolazione. Quest’ultima procedura è stata eseguita in artroscopia, una tecnica mininvasiva. L’operazione è andata a buon fine senza complicazioni e adesso inizia il mio recupero a casa. Ci tengo a ringraziare in modo speciale il Dott. Samuel Antuna e tutta l’équipe medica per il loro lavoro. Un piccolo passo in più per tornare al 100%! Grazie a tutti per il vostro affetto e per esserci sempre stati“, ha spiegato Alex Marquez sui social.