Dopo l’appuntamento in Qatar con una partecipazione bassa a cause degli infortuni e delle rinunce, la MotoGP riacquista un altro importante protagonista per la prossima tappa. Il penultimo appuntamento dello stagione, il Gran Premio del Portogallo 2026, vedrà infatti tornare in sella Alex Marquez, nuovamente in condizione di gareggiare dopo le operazioni subite.

Al termine del GP di Sepang, lo spagnolo aveva infatti deciso di sottoporsi agli interventi chirurgici per risolvere i problemi alla clavicola destra, alla mano sinistra e per finire anche alla clavicola sinistra dopo la caduta nella pista asiatica. Dopo l’operazione a Madrid, il centauro del Ducati Team Gresini ha proseguito la sua riabilitazione lontano dai riflettori, saltando il GP del Qatar.

Adesso l’iberico è pronto a tornare in pista a Portimao (qualora sia dichiarato fit), dove potrebbe festeggiare in famiglia il decimo titolo iridato per il fratello Marc. Il problema delle cadute resta però centrale per il classe 1996 che quest’anno per ben 23 volte è stato costretto a salutare anticipatamente la gara a causa di incidenti. Un numero enorme che ha influito e non poco sulla sua situazione di classifica. Adesso Marquez torna in pista, per ritrovare le sensazioni giuste e per vivere gli ultimi momenti nella squadra che lo ha ufficialmente lanciato nella classe regina, in attesa del passaggio su KTM del 2027.