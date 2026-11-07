Moto3: Quiles senza rivali anche nella FP3 in Qatar, indietro Guido Pini

Ancora lui, sempre e solo lui. Maximo Quiles continua a regalare spettacolo sul tracciato di Lusail, teatro in questo fine settimana del GP del Qatar, ventesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3. Il già aritmeticamente Campione del Mondo ha infatti segnato il miglior tempo anche nella terza sessione di libere, gettando pregevoli basi in vista delle qualifiche del pomeriggio.

Nella fattispecie il centauro in forza al CFMOTO Gaviota Aspar Team (autore di una caduta in curva 8) ha fermato il cronometro a 2:03.286, precedendo di 0.243 David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), il quale si è piazzato al posto d’onore precedendo Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets – MSI), artefice del terzo tempo con scarto di 0.340 rispetto al leader.

Al quarto posto si è invece accomodato Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), attardato di 0.505 e seguito da David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), quinto a 0.586, Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), sesto a 0.608, Adrian Cruces (CIP Green Power), settimo a 0.752 e Joel Kelso (GRYD Racing), ottavo a 0.811.

Solo diciannovesimo invece l’unico italiano impegnato in questo fine settimana, ovvero Guido Pini (Leopard Racing), il quale ha patito uno scarto di oltre mezzo secondo da Quiles. Per lui sarà necessario uno scatto in più nelle qualifiche che, ricordiamo, scatteranno alle ore 14:50 italiane.