GP Qatar
Moto3, Maximo Quiles vola nelle prime libere in Qatar. Pini a ridosso della top10
Al Lusail International Circuit va in archivio con il miglior tempo di Maximo Quiles la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2026, valevole come ventesima e terzultima tappa stagionale del Mondiale Moto3. Il già proclamato campione iridato della classe leggera ha dominato la scena in FP1, fermando il cronometro in 2’04″143 e rifilando distacchi enormi al resto della griglia nonostante una caduta nel finale.
Lo spagnolo del Team Aspar ha preceduto di quasi otto decimi la Honda dell’australiano Joel Kelso, che si è attestato al secondo posto con un gap di 793 millesimi dal padrone incontrastato della categoria aprendo un gruppo molto compatto. Terzo l’argentino Marco Morelli a 849 millesimi dal compagno di squadra Quiles, poi il finlandese Rico Salmela quarto a 0.951 ed il malesiano Hakim Danish, quinto a 0.965.
Contiene il gap sotto il secondo anche l’indonesiano Veda Pratama (a 0.982), sesto davanti alle altre Honda del thailandese Kiattisak Singhapong (settimo a 1.027) e dello spagnolo Adrian Fernandez (ottavo a 1.099). Chiudono la top10 Joel Esteban e Scott Ogden. Avvio di weekend non esaltante per gli italiani, con Guido Pini 13° a 1.414 e Matteo Bertelle 21° a 2.197.
CLASSIFICA FP1 GP QATAR MOTO3 2026
1. Maximo QUILES (KTM) 2:04.143
2. Joel KELSO (Honda) +0.793
3. Marco MORELLI (KTM) +0.849
4. Rico SALMELA (KTM) +0.951
5. Hakim DANISH (KTM) +0.965
6. Veda PRATAMA (Honda) +0.982
7. Kiattisak SINGHAPONG (Honda) +1.027
8. Adrian FERNANDEZ (Honda) +1.099
9. Joel ESTEBAN (KTM) +1.147
10. Scott OGDEN (KTM) +1.286
11. Zen MITANI (Honda) +1.344
12. David ALMANSA (KTM) +1.352
13. Guido PINI (Honda) +1.414
14. Brian URIARTE (KTM) +1.476
15. Valentin PERRONE (KTM) +1.514
16. Ryusei YAMANAKA (KTM) +1.541
17. Alvaro CARPE (KTM) +1.653
18. Eddie O’SHEA (Honda) +1.658
19. Casey O’GORMAN (Honda) +1.764
20. Adrian CRUCES (KTM) +2.107
21. Matteo BERTELLE (KTM) +2.197
22. Jesus RIOS (Honda) +2.404
23. Ruche MOODLEY (KTM) +2.408
24. Leo RAMMERSTORFER (Honda) +2.436
25. David MUÑOZ (KTM) +3.380
26. Kgopotso MONONYANE (KTM) +3.677