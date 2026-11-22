Maximo Quiles fa la differenza come di consueto negli ultimi giri e vince di forza il Gran Premio del Portogallo, penultimo round del Mondiale Moto3 2026. Il giovane talento spagnolo del Team Aspar ottiene così la dodicesima vittoria stagionale su diciannove gare disputate (non ha partecipato al GP di Gran Bretagna per infortunio), portandosi a -2 dallo storico record dei quattordici successi di David Alonso nel 2024.

Il primato rimarrà tra le mani del colombiano almeno per un’altra stagione, ma Quiles spera di chiudere in bellezza il suo percorso nella classe leggera mettendo nel mirino tra una settimana a Valencia la tredicesima affermazione dell’anno (la sedicesima della carriera nel Motomondiale). Il podio odierno a Portimao è stato completato dal finlandese Rico Salmela (alla prima top3 nella categoria) e dall’altro spagnolo Adrian Fernandez, che hanno usufruito del contatto all’ultimo giro tra David Almansa e Brian Uriarte.

Nel tentativo di andare a prendersi la piazza d’onore, Almansa ha steso Uriarte (che è poi ripartito arrivando comunque sesto) perdendo poi due posizioni nelle curve successive e rimediando una penalità ininfluente di 3 secondi che lo ha mantenuto al quarto posto. Guido Pini, unico azzurro in gara, si è aggiudicato la settima moneta battendo quasi al fotofinish Alvaro Carpe.

Con questo risultato Quiles, già campione del mondo con largo anticipo, allunga a +151 su Almansa, +193 su Carpe, +200 su Uriarte, +224 su Fernandez e +273 su Pratama ad una gara dal termine della stagione.

CLASSIFICA GP PORTOGALLO MOTO3 2026

1. Maximo QUILES (KTM)

2. Rico SALMELA (KTM) +0.457

3. Adrian FERNANDEZ (Honda) +0.666

4. David ALMANSA (KTM) +3.746

5. Joel KELSO (Honda) +6.420

6. Brian URIARTE (KTM) +14.040

7. Guido PINI (Honda) +21.312

8. Alvaro CARPE (KTM) +21.401

9. Scott OGDEN (KTM) +25.933

10. Valentin PERRONE (KTM) +26.288

11. Joel ESTEBAN (KTM) +26.999

12. Adrian CRUCES (KTM) +27.151

13. David MUÑOZ (KTM) +30.279

14. Casey O’GORMAN (Honda) +31.563

15. Jesus RIOS (Honda) +31.586

16. Hakim DANISH (KTM) +32.163

17. Leo RAMMERSTORFER (Honda) +32.609

18. Eddie O’SHEA (Honda) +32.694

19. Beñat FERNANDEZ (KTM) +38.158

20. Zen MITANI (Honda) +38.197

21. Marco MORELLI (KTM) +39.399

22. Cormac BUCHANAN (KTM) +42.759

23. Ruche MOODLEY (KTM) +1:04.684

24. Kiattisak SINGHAPONG (Honda) +1:18.436

25. Ryusei YAMANAKA (KTM) 5 laps

26. Veda PRATAMA (Honda) 12 laps