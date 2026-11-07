Moto3, Maximo Quiles torna in pole position a Lusail. Distante Guido Pini

Si sono da poco concluse le qualifiche Moto3 del Gran Premio del Qatar 2026, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale. Sul circuito in notturna di Lusail, al termine di un Q2 molto tirato, la pole position è stata conquistata dal già campione del mondo Maximo Quiles. Il centauro spagnolo del CFMoto Aspar ha stampato il crono di 2:02.288 nel penultimo tentativo, ottenendo la sesta partenza al palo della stagione.

Negli ultimi minuti, Quiles ha aspettato di prendere la scia dei suoi rivali ma non è poi riuscito a tagliare il traguardo in tempo per l’ultimo tentativo. L’iberico è comunque riuscito a prendere la pole, anticipando David Almansa (Liqui Moly Dynavolt) di 155 millesimi. Completa la prima fila di domani Brian Uriarte (KTM) distante 495 millesimi dalla pole.

Quarto posto per la KTM di Alvaro Carpe a 616 millesimi mentre scatterà dalla sesta casella David Muñoz (Liqui Moly Dynavolt IntactGP) a 680 millesimi. Completano la top10 Adrian Fernandez (Leopard, 0.708), Hakim Danish (MSI, +0.880), Veda Pratama (Honda, +0.950), Scott Ogden (Cip, +1.130) e Rico Salmela (KTM, +1.336). Primo ed unico degli italiani Guido Pini (Leopard) che domani scatterà dalla diciannovesima piazza.