Moto3, Maximo Quiles svetta anche nelle pre-qualifiche di Lusail. Pini fuori dalla top14

Tanto per cambiare Maximo Quiles ha messo a segno il miglior tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio del Qatar, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sotto la luce dei riflettori del tracciato di Lusail il fresco campione del mondo ha fatto di nuovo la differenza, anche se con distacchi meno abissali rispetto al primo turno di oggi.

Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 2:03.172 con due decimi esatti di vantaggio su David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) mentre al terzo posto troviamo un altro spagnolo David Munoz (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) a 271. Quarta posizione per il malese Hakim Danish (KTM MT) a 328 millesimi, quinta per l’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia) a 389 mentre in sesta si classifica il finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) a 440.

Settimo l’australiano Joel Kelso (Honda GRYD Mlav) a 577 millesimi, ottavo lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 753, quindi nono il britannico Eddie O’Shea (Honda Gryd) a 858 mentre è decimo lo spagnolo Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) a 874. Undicesimo l’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) a 913 millesimi dalla vetta, dodicesimo il britannico Scott Ogden (KTM CIP) a 918, quindi tredicesimo l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 973 mentre completa la top14 il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 994. Non va oltre la diciottesima posizione Guido Pini (Honda Leopard) a 1.225. Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA), invece, non ha preso parte al turno per colpa dell’infortunio (frattura del pollice sinistro) occorso nel corso della FP1 che lo ha estromesso dal weekend qatariota.

A questo punto la classe più leggera si concentra sulla giornata di domani che prenderà il via alle ore 11.00 italiane (le ore 13.00 locali) con la seconda sessione di prove libere, che anticiperanno le qualifiche che, invece, scatteranno alle ore 15.05.