Prosegue turno dopo turno la sfida tra Maximo Quiles e David Almansa, i due piloti di riferimento della Moto3 che si contenderanno con ogni probabilità il successo anche a Portimao in occasione del Gran Premio del Portogallo 2026, valevole come penultimo atto della stagione. Al termine della seconda sessione di prove libere il nuovo campione del mondo è stato il più veloce in 1’46″562, dimostrando un gran ritmo in ottica gara.

Quiles ha preceduto di quasi mezzo secondo il connazionale spagnolo del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, con Almansa che ha accusato un gap di 469 millesimi dal giovane talento del Team Aspar. Distacchi superiori ai cinque decimi per il resto della categoria, con l’australiano Joel Kelso in terza piazza a 0.503 con la Honda di GRYD Racing e l’iberico David Muñoz quarto a 0.654 con la KTM del team Intact GP.

Completano la top10 della FP2 l’argentino Marco Morelli, gli spagnoli Brian Uriarte e Joel Esteben, il finlandese Rico Salmela e l’iberico Adrian Fernandez. Passo indietro rispetto alle pre-qualifiche del venerdì per Guido Pini, unico azzurro presente in Portogallo, che non è andato oltre la 14ma piazza con la Honda di Leopard Racing a 1″4 dalla vetta.

CLASSIFICA FP2 GP PORTOGALLO MOTO3 2026

1 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1’46.562 6 16 244.8

2 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1’47.031 3 10 0.469 0.469 240.0

3 66 Joel KELSO AUS GRYD Racing HONDA 1’47.065 5 13 0.503 0.034 244.8

4 64 David MUÑOZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1’47.216 6 11 0.654 0.151 247.7

5 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1’47.247 7 14 0.685 0.031 246.0

6 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’47.305 6 13 0.743 0.058 240.0

7 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’47.358 6 12 0.796 0.053 241.6

8 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP – MTA KTM 1’47.397 7 12 0.835 0.039 242.6

9 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1’47.568 6 16 1.006 0.171 243.7

10 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1’47.594 8 14 1.032 0.026 240.5

11 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1’47.680 13 14 1.118 0.086 245.4

12 8 Eddie O’SHEA GBR GRYD Racing HONDA 1’47.847 10 14 1.285 0.167 247.1

13 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1’47.951 4 14 1.389 0.104 244.3

14 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1’47.962 7 16 1.400 0.011 247.1

15 21 Ruche MOODLEY RSA CODE Motorsports KTM 1’47.980 7 15 1.418 0.018 246.0

16 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 1’48.103 3 14 1.541 0.123 245.4

17 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit – MT Helmets – MSI KTM 1’48.121 8 15 1.559 0.018 244.8

18 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1’48.187 4 13 1.625 0.066 243.7

19 7 Beñat FERNANDEZ SPA LEVEL UP – MTA KTM 1’48.221 8 13 1.659 0.034 243.7

20 85 Kiattisak SINGHAPONG THA Rivacold Snipers Team HONDA 1’48.232 10 14 1.670 0.011 247.1

21 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit – MT Helmets – MSI KTM 1’48.411 6 15 1.849 0.179 244.8

22 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 1’48.442 6 14 1.880 0.031 241.0

23 32 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 1’48.506 5 15 1.944 0.064 243.2

24 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1’48.613 5 11 2.051 0.107 246.0

25 67 Casey O’GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1’48.636 10 14 2.074 0.023 241.6

26 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1’49.106 5 13 2.544 0.470 240.0