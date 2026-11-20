GP Portogallo
Moto3: David Almansa svetta nel primo turno di libere a Portimao, Pini in top 10
Parte con il segno, marcato, di David Almansa il weekend dedicato al GP del Portogallo, atto numero ventuno del Mondiale 2026 di Moto3 in scena questo fine settimana in quel di Portimao, precisamente presso il circuito Autódromo Internacional do Algarve.
Il pilota in forza al Liqui Moly Dynavolt Intact GP fermato il cronometro a 1:46.615, precedendo di 0.701 il dominatore assoluto di questa stagione, ovvero Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), il quale ha così preceduto a sua volta David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), terzo con una differenza di 0.889.
Quarta piazza inoltre per Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), il quale ha segnato uno scarto di 0.926 rispetto al leader del segmento. Seguono quindi Joel Kelso (GRYD Racing), quinto a 0.931, Joel Esteban (LEVEL UP – MTA), sesto a 1.064, Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team), settimo a 1.220 e Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3), ottavo a 1.244.
Top 10 inoltre per l’unico italiano in gara, Guido Pini (Leopard Racing), nono accusando un gap di 1.297 e dunque chiamato a risalire la china nei prossimi turni, a cominciare della importanti pre-qualifiche che, da programma, partiranno alle 14:15 italiane.