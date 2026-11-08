Moto3, David Almansa domina il GP del Qatar e torna alla vittoria davanti a Fernandez e Quiles

Ritorna alla vittoria in Moto3 David Almansa. Lo spagnolo ha dominato il Gran Premio del Qatar 2026, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale, in scena sulla splendida cornice del circuito di Lusail. Il centauro del Liqui Moly Dynavolt IntactGP ha preso le redini della corsa con una partenza perfetta, riuscendo poi ad imprimere un ritmo forsennato grazie al quale ha preso un vantaggio rassicurante sui suoi avversari. Quarta vittoria stagionale per Almansa che torna sul gradino più alto dopo il GP del Giappone.

Quiles parte male ed Almansa si mette subito al comando. Nei primi giri confusi il campione del mondo retrocede fino alla settima posizione mentre Muñoz atterra Uriarte. Almansa approfitta della lotta dietro di lui e prova la fuga, portandosi dietro Maximo Quiles, risalito dopo un avvio negativo, ed Adrian Fernandez, apparso molto brillante nei primi giri.

Nella fase centrale il duo Quiles-Fernandez si allontana da Carpe, quarto, ma non riesce ad avvicinarsi alla testa della corsa occupata da un veloce Almansa. Lo spagnolo può così festeggiare il ritorno alla vittoria, la quarta stagionale. Seconda posizione per Adrian Fernandez (Leopard, +2.516) che ha approfittato dell’errore di Maximo Quiles (CFMoto Aspar, +2.585), terzo dopo la volata. Quarta piazza per Veda Pratama (Honda, +5.653), autore di una grande rimonta. Completa la top5 Alvaro Carpe (KTM, +5.700). Buona gara di Guido Pini (Leopard) che acciuffa l’undicesima posizione partendo dalla diciannovesima casella.