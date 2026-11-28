Si sono da poco concluse le qualifiche Moto3 valide per il Gran Premio di Valencia 2026, ultimo appuntamento del Mondiale. Sul circuito Ricardo Tormo, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Brian Uriarte. Lo spagnolo ha sfruttato nel penultimo tentativo il gioco delle scie, firmando la tredicesima pole position della stagione in 1:35.938.

Il centauro del Red Bull KTM Ajo è riuscito ad anticipare di soli 25 centesimi David Almansa (Liqui Moly Dynavolt IntactGP), caduto nell’ultimo tentativo mentre cercava la pole. Completa una prima fila stellare il campione del mondo Maximo Quiles (CFMoto Aspar) che paga soli 41 millesimi dalla vetta. Quarta posizione per Alvaro Carpe (KTM), distante 214 millesimi.

Torna nelle posizioni che contano Guido Pini (Leopard) che scatterà domani dalla quinta posizione (+0.245). Dietro di lui Rico Salmela (KTM, +0.463) e Jesus Rios (Rivacold Snipers, +0.480). Completano la top10 David Muñoz (Liqui Moly Dynavolt IntactGP, +0.932), Hakim Danish (MSi, +0.1.098) e Joel Kelso (GRYD, +1.191). Sarà costretto alla rimonta Matteo Bertelle (Level-up MTA) che scatterà dalla diciassettesima piazza.