Alvaro Carpe ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato di Cheste, intitolato a Ricardo Tormo, si è ripartiti con temperature decisamente basse, 7 ° per quanto riguarda l’atmosfera e appena 6° sull’asfalto. In poche parole i piloti hanno dovuto far fronte a condizioni limite per le gomme e, come accaduto ieri, le cadute non sono mancate.

Il turno mattutino si è trasformato in un vero e proprio festival spagnolo con 5 padroni di casa che hanno monopolizzato le prime 5 posizioni. Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) ha messo a segno il miglior crono in 1:37.393 con 95 millesimi di vantaggio su David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) quindi è terzo Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) a 140, nonostante due cadute. Quarta posizione per Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 229 millesimi dalla vetta, quinta per Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) a 399 mentre in sesta troviamo il finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) a 447.

Settimo il nostro Guido Pini (Honda Leopard) a 503 millesimi, ottavo il sudafricano Ruché Moodley (KTM CODE) a 610, quindi nono lo spagnolo Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) a 622 davanti al connazionale Jesùs Rios (Honda Rivacold Snipers) a 671.

A questo punto la classe più leggera si prepara per le qualifiche che prenderanno il via alle ore 12.45 con la Q1, mentre la Q2 decisiva scatterà alle ore 13.10 e andrà a definire lo schieramento di partenza della gara di domani che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 11.00.